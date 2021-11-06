Путин и Лукашенко хотят единую символику для Союзного государства

Россия и Беларусь обсуждают создание единой символики двух стран, которая ляжет в основу символов Союзного государства. О том, чтобы запустить единую валюту внутри этих стран пока что речи не идет. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на интервью госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева телеканалу "Россия-1".

Лукашенко и Путин. Фото: kommersant.ru

Мезенцев подтвердил информацию о том, что работа над созданием единой символики действительно ведется. Этот символ должен объединить два государства, должен подтверждать, что они вместе. К тому же, добавил Дмитрий Мезенцев, символ нужен для того, чтобы легче было вести документооборот. На документах Союзного государства будет, если не общий герб России и Беларуси, то какой-то общий символ, о котором должны знать в мире.

По словам, Дмитрия Мезенцева, в договоре о Союзном государстве есть также графа о том, что между двумя странами будет запущена единая валюта. Этот вопрос отложен на перспективу. Пока что речь не идет о создании такой валюты и запуске ее в обиход.

Отметим, многие полагают, что договор о Союзном государстве был подписан несколько дней назад президентами РФ и Беларуси Путиным и Лукашенко соответственно. На самом деле лидеры двух государств лишь утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. А сам договор был подписан в 1999 году Лукашенко и Ельциным, который тогда занимал пост президента России.

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