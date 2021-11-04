logo

BTC/USD

61359.53

ETH/USD

4497.50

LTC/USD

201.01

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Путин хотел вступления России в НАТО: бывший генсек рассказал, почему РФ не попала в военный блок
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хотел вступления России в НАТО: бывший генсек рассказал, почему РФ не попала в военный блок

Путни хотел обойти процедуру вступления

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава РФ Владимир Путин, когда только стал президентом, хотел, чтобы возглавляемая им страна вошла в НАТО. Но без выписанных правил с подачей заявки. Об этом информирует The Guardian .

Путин хотел вступления России в НАТО: бывший генсек рассказал, почему РФ не попала в военный блок

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом рассказал известному медиа экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, вспомнив, что глава Кремля сделал намек об этом на их первой встрече.

По его словам, Россия мечтала стать частью безопасности, с элементами стабильности и процветающей экономикой Запада, что в их стране в те времена не наблюдалось.

Робертсон отметил, что глава РФ задал ему вопрос, когда военный союз пригласит их страну в НАТО. На что он ответил, что россияне должны оформить соответствующую заявку на поступление.

На это разъяснение Путин отреагировал следующим образом. Подчеркнул, что РФ не находится на одном уровне с не имеющими значения государствами.

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина отреагировали на активность НАТО в Восточной Европе . В ходе встречи с руководителями военных сил России и военных заводов в Сочи 1 ноября президент России Владимир Путин отреагировал на войска НАТО в Черном море и в Восточной Европе. Поэтому руководитель Российской Федерации призвал усиливать противовоздушную оборону на фоне размещения компонентов противоракетной обороны НАТО в Восточной Европе и миссий кораблей Альянса в Балтийском море на севере и в Черном море на юго-западе. Россия беспокоит пребывание американского эсминца USS Porter в Черном море и прибытие USS Mount Whitney, флагмана 6-го флота США, который должен помогать НАТО обеспечивать безопасность и стабильность в Черноморском регионе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/ex-nato-head-says-putin-wanted-to-join-alliance-early-on-in-his-rule
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!