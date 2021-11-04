Путин хотел вступления России в НАТО: бывший генсек рассказал, почему РФ не попала в военный блок

Глава РФ Владимир Путин, когда только стал президентом, хотел, чтобы возглавляемая им страна вошла в НАТО. Но без выписанных правил с подачей заявки. Об этом информирует The Guardian .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом рассказал известному медиа экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, вспомнив, что глава Кремля сделал намек об этом на их первой встрече.

По его словам, Россия мечтала стать частью безопасности, с элементами стабильности и процветающей экономикой Запада, что в их стране в те времена не наблюдалось.

Робертсон отметил, что глава РФ задал ему вопрос, когда военный союз пригласит их страну в НАТО. На что он ответил, что россияне должны оформить соответствующую заявку на поступление.

На это разъяснение Путин отреагировал следующим образом. Подчеркнул, что РФ не находится на одном уровне с не имеющими значения государствами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина отреагировали на активность НАТО в Восточной Европе . В ходе встречи с руководителями военных сил России и военных заводов в Сочи 1 ноября президент России Владимир Путин отреагировал на войска НАТО в Черном море и в Восточной Европе. Поэтому руководитель Российской Федерации призвал усиливать противовоздушную оборону на фоне размещения компонентов противоракетной обороны НАТО в Восточной Европе и миссий кораблей Альянса в Балтийском море на севере и в Черном море на юго-западе. Россия беспокоит пребывание американского эсминца USS Porter в Черном море и прибытие USS Mount Whitney, флагмана 6-го флота США, который должен помогать НАТО обеспечивать безопасность и стабильность в Черноморском регионе.

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