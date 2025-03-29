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Путин хочет временное управление Украиной: в МИД предложили альтернативу

Представитель МИД Украины Георгий Тихий напомнил диктатору, как выглядит Воркута

сегодня, 08:47 comments2244
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Кравцев Сергей

В Украине с иронией подошли к предложению российского диктатора Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой Организации Объединенных Наций и ряда стран. Так представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий опубликовал в микроблоге X встречное предложение для Москвы – ввести временное управление ООН в России, начиная с ее города Воркута. 

Путин хочет временное управление Украиной: в МИД предложили альтернативу

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Сообщение он сопроводил фотографией очень заброшенной улицы города.

"Кажется, что местные жители получили бы большую пользу от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", – подписал представитель МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не может не реагировать на предложение прекратить войну и начать мирные переговоры, но, в то же время, он не хочет отдавать команду армии РФ о прекращении наступательных действий в Украине. Поэтому он выбрал тактику – делать абсурдные заявление и тем самым фактически держать "в заложниках" переговоры о завершении войны, а самому тем временем продолжать наступательные операции. Отсюда его заявления о временном управлении в Украине под эгидой ООН и ряда стран. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности установления в Украине временного управления под эгидой ООН.

Во время брифинга Зеленский подчеркнул, что власть в Украине легитимна, а он – законно избранным президентом.

"У нас выбирает народ согласно нашей Конституции. Так же поступил и Европейский Союз. Наши европейские партнеры, все опровергли это даже как возможность. Все понимают, что президент Украины является законным, легитимным, а Путин является военным преступником. То есть это такой ответ на сегодняшний день всего цивилизованного мира", — заявил Зеленский.




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Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/1905621751901417524
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