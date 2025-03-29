Путин хочет временное управление Украиной: в МИД предложили альтернативу

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Кравцев Сергей
В Украине с иронией подошли к предложению российского диктатора Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой Организации Объединенных Наций и ряда стран. Так представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий опубликовал в микроблоге X встречное предложение для Москвы – ввести временное управление ООН в России, начиная с ее города Воркута.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
Сообщение он сопроводил фотографией очень заброшенной улицы города.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не может не реагировать на предложение прекратить войну и начать мирные переговоры, но, в то же время, он не хочет отдавать команду армии РФ о прекращении наступательных действий в Украине. Поэтому он выбрал тактику – делать абсурдные заявление и тем самым фактически держать "в заложниках" переговоры о завершении войны, а самому тем временем продолжать наступательные операции. Отсюда его заявления о временном управлении в Украине под эгидой ООН и ряда стран. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности установления в Украине временного управления под эгидой ООН.
Во время брифинга Зеленский подчеркнул, что власть в Украине легитимна, а он – законно избранным президентом.
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