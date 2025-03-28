Зеленский ответил Путину об установлении "временной власти" в Украине

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности установления в Украине временного управления под эгидой ООН.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Во время брифинга Зеленский подчеркнул, что власть в Украине легитимна, а он – законно избранным президентом.
Президент пояснил, что такие инициативы со стороны Кремля являются лишь предлогом затянуть войну.
Зеленский также подчеркнул, что российские военные незаконно находятся на украинской территории и должны отвечать за свои действия.
Он добавил, что европейские страны продолжат работу над санкциями против России, даже если некоторые государства будут сопротивляться.
По его мнению, для Украины крайне важно, чтобы США присоединились к "жесткой санкционной позиции, позиции максимального дипломатического давления на Путина", если Кремль не продемонстрирует желание прекратить войну.
В Украине очень ожидают жесткие ответы, резюмировал президент.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предлагает ввести в Украине "временное управление". Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.Такое заявление он сделал во время разговора с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск". По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными". Кроме того, Путин упомянул страны БРИКС и КНДР как партнеров, с которыми Россия готова работать над "украинским урегулированием". Он также заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Европой, но обвинил западные страны в том, что они "стараются водить за нос".
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