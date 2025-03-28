Зеленский ответил Путину об установлении "временной власти" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности установления в Украине временного управления под эгидой ООН.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время брифинга Зеленский подчеркнул, что власть в Украине легитимна, а он – законно избранным президентом.

"У нас выбирает народ согласно нашей Конституции. Так же поступил и Европейский Союз. Наши европейские партнеры, все опровергли это даже как возможность. Все понимают, что президент Украины является законным, легитимным, а Путин является военным преступником. То есть это такой ответ на сегодняшний день всего цивилизованного мира", — заявил Зеленский.

Президент пояснил, что такие инициативы со стороны Кремля являются лишь предлогом затянуть войну.

"Путин это делает по другой причине. Вопрос не в том, кто легитимен, по его мнению, кто нелегитимен. Он находит постоянно ту или иную причину, чтобы не кончать войну. Он боится переговоров с Украиной, он боится переговоров со мной лично. А исключая Украину в принципе таким образом, он показывает, что для него Украина не является. с украинской стороной у него нет", – подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул, что российские военные незаконно находятся на украинской территории и должны отвечать за свои действия.

"Все, что он делает, оттягивает любой процесс переговоров и оттягивает какие-либо возможности шагов к окончанию войны. Он не хочет заканчивать войну, поэтому еще раз говорим о том, что давления на него мало. Для нас очень важно, чтобы все это признали Соединенные Штаты Америки. Европа абсолютно консолидированно это понимает", – отметил президент.

Он добавил, что европейские страны продолжат работу над санкциями против России, даже если некоторые государства будут сопротивляться.

"Это будет не просто, но будет находить другие пути", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, для Украины крайне важно, чтобы США присоединились к "жесткой санкционной позиции, позиции максимального дипломатического давления на Путина", если Кремль не продемонстрирует желание прекратить войну.

В Украине очень ожидают жесткие ответы, резюмировал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предлагает ввести в Украине "временное управление". Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.

Такое заявление он сделал во время разговора с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными". Кроме того, Путин упомянул страны БРИКС и КНДР как партнеров, с которыми Россия готова работать над "украинским урегулированием". Он также заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Европой, но обвинил западные страны в том, что они "стараются водить за нос".