logo

BTC/USD

25552.53

ETH/USD

1668.41

LTC/USD

75.31

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Путин хочет еще больше войны: Кулеба связал ракетный удар РФ с приездом в Киев лидеров Африки
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет еще больше войны: Кулеба связал ракетный удар РФ с приездом в Киев лидеров Африки

Дмитрий Кулеба считает, что ракетными ударами по столице Украины Россия показывает, что хочет больше войны, а не мира

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Ракетная атака страны-агрессора по Киеву в то время, когда здесь с мирной инициативой находятся лидеры африканских государств, должна послать конкретный сигнал всей Африке, что Россия не хочет не мира, а только больше войны. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Путин хочет еще больше войны: Кулеба связал ракетный удар РФ с приездом в Киев лидеров Африки

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — написал глава МИД Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, сегодня с визитом в Киеве пребывают президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, которые возглавляют африканскую делегацию. На следующий день они намерены посетить Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали детали "мирного плана" Африки по войне в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1669630367882461184
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!