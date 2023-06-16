Путин хочет еще больше войны: Кулеба связал ракетный удар РФ с приездом в Киев лидеров Африки

Ракетная атака страны-агрессора по Киеву в то время, когда здесь с мирной инициативой находятся лидеры африканских государств, должна послать конкретный сигнал всей Африке, что Россия не хочет не мира, а только больше войны. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — написал глава МИД Украины.

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Отметим, сегодня с визитом в Киеве пребывают президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, которые возглавляют африканскую делегацию. На следующий день они намерены посетить Россию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



