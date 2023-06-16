Путин хочет еще больше войны: Кулеба связал ракетный удар РФ с приездом в Киев лидеров Африки

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Кравцев Сергей
Ракетная атака страны-агрессора по Киеву в то время, когда здесь с мирной инициативой находятся лидеры африканских государств, должна послать конкретный сигнал всей Африке, что Россия не хочет не мира, а только больше войны. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
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Отметим, сегодня с визитом в Киеве пребывают президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, которые возглавляют африканскую делегацию. На следующий день они намерены посетить Россию.
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Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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