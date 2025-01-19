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Путин дал звонкую пощечину Трампу: какой ответ ожидает диктатора

В Кремле поднимают ставки, отвергнув мирный план нового президента

сегодня, 11:33 comments1243
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Николай Лисицын

Российский правитель Владимир Путин пытается максимально использовать "окно возможностей", которое у него есть до инаугурации нового президента США. Поставить его на место Дональд Трамп может, продолжив оказівать военную помощь Украине и усилив санкции. Такое мнение выразил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба Игорь Романенко, передает портал "Комментарии" со ссілкой на ТСН.

Путин дал звонкую пощечину Трампу: какой ответ ожидает диктатора

Путин заартачился и поставил Трампа в неловкое положение. Фото: kremlin.ru

"Диктатор стремится сформировать для себя прочную позицию, а для этого поднимает градус напряжения. Это заключается в том, что план о приостановлении боевых действий, который ему ранее предложила команда Трампа, он отверг. Дав тем самым своеобразную пощечину Трампу", – считает Романенко.

Именно для усиления переговорной позиции, убежден эксперт, российский диктатор стремится оккупировать сейчас максимальное количество украинских земель и пытается вытеснить бойцов ВСУ из Курщины. Путин "по-своему готовится" к урегулированию, отмечает бывший военный.

Главный вопрос сейчас — чем ответят США. По словам эксперта, после "пощечины от Путина" Трамп и его команда поняли, что процесс будет непростым. И решить проблему с войной в Украине не получится ни на следующий день после его избрания, ни на следующий после инаугурации. А все, что Трамп говорил до этого, было предвыборными лозунгами и уходит в прошлое

"По моему мнению, после такого "прояснения", несмотря на все противоречия, Трамп встречался с Байденом. И между ними был разговор по Украине и российскому диктатору, потому что независимо от партийных флагов республиканцев или демократов, они прежде всего – американцы, которые отстаивают интересы США. Поэтому Байден оставил Трампу 4 миллиарда долларов, которые были выделены Конгрессом на помощь Украине. Нам их не предоставили, думаю, они станут для Трампа переходным резервом", – считает Романенко.

Кроме продолжения помощи Украине, Трамп может ответить Путину усилением санкций, продолжив политику Байдена в отношении теневого танкерного флота. Речь идет о санкциях, которые действенны и которые россияне не смогут обходить.

"О них Байден и рассказал преемнику. Потому что Трамп и его команда много рассказывают, каким образом нужно давить на Украину, чтобы она быстренько соглашалась на какой-то переговорный процесс. А вот по отношению к Путину и России новый президент США и его команда почему-то молчат. Думаю, что пока им нечего сказать -  работают над этим и инструментарий у них для этого есть. Здесь все просто – нужно не хайповать, а тяжело работать на глобальном уровне. Именно сейчас команда Трампа этим и занимается", – отмечает Романенко.

Как писал портал "Комментарии", вторжение в Украину стало делом жизни для российского правителя Владимира Путина. Он хочет выжать максимум из ситуации, поэтому добиться от РФ уступок на переговорах будет сложно. Только в самом крайнем случае российский правитель согласится на прекращение огня по существующей линии разграничения и признает ее в качестве границы. Ведь такое признание означало бы, что его кампания, цель которой – отбросить НАТО к границам сорокалетней давности, захлебнулась, и глобальных целей РФ не достигла.

В 2024 году Россия неоднократно заявляла, что требует от ВСУ полностью выйти из четырех областей Украины — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Сейчас РФ не контролирует полностью ни один из этих регионов, но незаконно объявила их частью своей территории в существующих административных границах. Областной центр Запорожье россияне взять так и не смогли, а из Херсона, в который ВС РФ удалось зайти в первые месяцы войны, их в конце 2022 года выбили ВСУ.




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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/kakoy-budet-voyna-posle-20-yanvarya-sakralnaya-data-peremiriya-ot-putina-i-poschechina-trampu-2746557.html
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