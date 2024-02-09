"Путин – больной человек": Данилов назвал "диагноз" российского диктатора

После интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российского диктатора "больным человеком", "живущим в выдуманном мире".

Данилов назвал Путина "больным человеком". Фото из открытых источников

"Единственное, что вызывает определенные реакции, это то, что у Путина – военного преступника с ордером на арест от Гаагского трибунала – берут интервью, а не показания, которые он должен давать следователю", – написал Алексей Данилов в соцсети.

Секретарь СНБО считает, что Путин страдает психическими расстройствами и живет в вымышленном мире.

"Путин — больной человек, который существует в выдуманном мире, которого нет и никогда не будет. Его познания в истории в целом и истории Украины в частности базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности. Более точный диагноз могут поставить специалисты", — подчеркнул секретарь СНБО..

Алексей Данилов также выразил надежду, что интервью российского диктатора Карлсону "помогут протрезветь западным политикам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что поляки якобы спровоцировали начало Второй мировой войны. На псевдоисторический бред Путина отреагировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.