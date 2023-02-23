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Пустая декларация или историческое решение: какое значение будет иметь ближайшее голосование в ООН

На днях состоится голосование Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию по украинской "формуле мира".

сегодня, 10:33
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Автор:

Давиденко Евгения

В ней, в частности, требуется от России полный вывод ее вооруженных сил с территории Украины, а также прекращение боевых действий. Какое значение для нас будет иметь это голосование? Этот вопрос мы адресовали экспертам.

Пустая декларация или историческое решение: какое значение будет иметь ближайшее голосование в ООН

Генасамблея ООН. Фото: https://www.gettyimages.com/



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Резолюция зафиксирует украинские позиции относительно завершения войны


По мнению политолога Петра Олещука, голосование будет плодотворным для Киева.


"Если это решение выносится на Генассамблею ООН, то предварительно соответствующие консультации были проведены, вероятность того, что пусть не все страны, но большинство может проголосовать за эту резолюцию [высока]", — говорит он.


По мнению политолога, принятие этого документа сделает невозможным попытки навязать Украине альтернативные сценарии завершения войны.


“В качестве примера можно вспомнить ситуацию с голосованием Генассамблеи ООН за решение по поводу будущих репараций, — рассказывает Олещук. – На данный момент это решение не имело конкретных последствий, но в будущем может стать основанием для юридической базы по этим выплатам. Гипотетическое решение Генассамблеи ООН по украинской "формуле мира", ранее обнародованной Президентом Украины, даст сильный аргумент для нас в противодействии любым попыткам навязать альтернативные подходы к перемирию, прекращению огня — без решения ключевых задач, касающихся территориальной целостности и суверенитета Украины".


То есть, Украина в дальнейшем сможет апеллировать к соответствующему решению Генассамблеи ООН как для базового документа для дальнейшего любого документального завершения боевых действий, добавил политолог.


Ложка дегтя


Политолог Виталий Кулик настроен несколько скептически. Он считает, что ООН — "отмирающая структура" и после войны возникнет потребность в институции нового миропорядка.


“Как и любые решения Генассамблеи, они будут носить декларативно-политический характер. Конечно, это упростит нам обвинение России в агрессии с точки зрения перспектив введения Международного трибунала", – говорит он.


Вместе с тем, продолжает Кулик, к документу можно будет апеллировать при формировании крупного договора послевоенного урегулирования, в частности, это гарантии безопасности для Украины, наказание преступников и т.д. Однако мир сталкивается с дефицитом безопасности, который покрыть только решениями Генассамблеи пока не удастся, отметил политолог.


Ранее "Комментарии" писали, что во время онлайн-выступления на 77-й Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу условий мира", которая поможет избежать войн в будущем. По его словам, эта формула предлагает следующие условия мира: наказание за преступление; защита жизни; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решительность.



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