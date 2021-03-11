Провокации со стороны Кремля: к чему готовиться Украине

Участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил о возможной подготовке России к провокации на Донбассе. Якобы таким образом РФ хочет завести туда своих "миротворцев".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Какие провокации может устроить Кремль? Как нужно отвечать Украине? Возможны ли российские или пророссийские "миротворцы" на Донбассе? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Наблюдается небывалый всплеск антиамериканской и антиукраинской истерии на российских информационных просторах

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука, который борется на информационном фронте с российской пропагандой, не исключает эскалацию на Донбассе и официальный ввод туда – в том или ином виде – войск РФ.

"По роду своей деятельности вынужден постоянно мониторить российские каналы. И могу абсолютно достоверно засвидетельствовать, что на протяжении последних 3-4 недель наблюдаю небывалый всплеск антиамериканской и антиукраинской истерии на российских информационных просторах. Вчера, к примеру, на канале НТВ в программе, которая выходит в прайм-тайме, сообщили следующее: Украина обстреляла "Градами" мирные, спящие окраины Донецка", — рассказывает Георгий Тука.

При этом, по его словам, сделано было всё очень топорно, видеоряд сопровождался разрушенными зданиями на фоне летнего пейзажа.

"После российские пропагандисты сообщили, что украинские диверсанты намерены совершить теракт на шахте "Юнком" (объект "Кливаж") в районе Енакиево, где в сентябре 1979 года был произведен подземный ядерный взрыв. В последнее время об этой шахте много говорят, в том числе в ТКГ. Оккупанты перестали откачивать воды – есть опасность заражения питьевой воды. Но российская пропаганда перекрутила всё так, будто это "украинские диверсанты" хотят устроить что-то, чтобы взывать заражения на оккупированной части Донбасса. Хотя радиация не будет выбирать – оккупированная это часть или нет", — отмечает Георгий Тука.

Он подчеркивает, что в той же программе прозвучал еще один тезис российской пропаганды: Украина собирается обстрелять сама себя, чтобы подать это как акт агрессии со стороны "мирного народа Донбасса". После чего подключить НАТО с американскими "ястребами" — и начать наступление на ОРДЛО.

"Гости студии подхватывали эти тезисы, активно их обсуждали в стиле" пусть только попробуют, мы сами туда зайдем, до Киева дойдем и т.д. Не исключаю, что такая информационная истерия — это пропагандистская арт-подготовка в связи с возможными провокационными действиями на Донбассе со стороны РФ. К тому же, наша разведка, а также мои знакомые по ту сторону линии разграничения, подтверждают, что идет перегруппировка, появляется новая техника, движутся колонны с горюче-смазочными материалами в районах оккупированных Енакиево, Горловки, Донецка. Учитывая, что все надежды Кремля на "мирного голубя" в лице Зеленского рухнули, вполне возможны провокации и эскалация", — предупреждает Георгий Тука.

Провокации были, есть и будут

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик уверяет, что никаких легальных российских миротворцев на Донбассе быть не может, поскольку РФ является стороной конфликта.

"Во всяком случае, так сейчас значится в наших стратегических нормативных документах. Понятно, что страна-агрессор не может быть миротворцем в Украине. И вряд ли Банковая сделает себе харакири, пытаясь изменить эту позицию", — отмечает Виталий Кулик.

Провокации же были, есть и будут, считает он.

"Наш Центр предупреждал, когда Офис президента в прошлом году заводил в ТКГ журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанцева как выходцев с Донбасса, что будут проблемы. Так и вышло. Мы получили зеркальный ответ со стороны РФ, которая ввела в переговоры "экспертов" со стороны ОРДЛО, минимизируя участие российской стороны в процессе. Предупреждали мы и о том, что будет обострение на фронте. Уже сейчас видим, что количество обстрелов резко выросло. Вместо 2-3, как было раньше, их уже с десяток в сутки, а 9 марта были зафиксированы рекордные 21. Появилось крупнокалиберное вооружение. Из открытых источников известно, что проводятся перегруппировки, что идет усиление боевых групп, модернизация. Похоже на подготовку к чему-то серьезному – вплоть до прорыва на Мариуполь (ради создания сухопутного коридора на Крым) или наступлении на город Счастье — на Луганском направлении. Это те возможные горячие точки, где могут быть использованы тяжелая артиллерия и широкомасштабно – живая сила со стороны противника", — прогнозирует Виталий Кулик.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что будет делать Россия на Донбассе.





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