Провал переговоров в Минске: к чему ведет противостояние

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе завершилось провалом. По мнению членов украинской стороны, российская делегация срывает возможности договориться, фактически уничтожая все возможности разрешить конфликт в таком формате. Россияне же настаивают на политических подвижках, обвиняя Украины в срыве договоренностей. О том, к чему может привести такое дипломатическое противостояние и какие факторы могут сыграть на руку той или иной стороне рассказали украинские эксперты.

"Не выполнять договоренности — плохая тактика"

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолога Михаила Погребинского, стороны излагают не пересекающиеся нарративы. То есть, одна из них говорит об одном аспекте переговоров, а другая — о другом.

"Единственное, что есть общее — это то, что идет речь о согласовании дорожных карт, то есть планов действий по реализации Минских соглашений. Не о собственно политических подвижках, а о согласовании общего плана, который предполагает очередность и технологию решения всех вопросов, включая политические, – отмечает Михаил Погребинский. – В связи с этим я хочу обратить особое внимание на то, что 13-го числа была видеоконференция советников глав нормандской четверки (Н4), о которой долго ничего не было известно пока 19-го издание "Страна" не обнародовала утечку от Козака (Дмитрий Козак представляет Россию – прим. ред.). А именно — 4-страничный документ с изложением согласованных итогов этой встречи. Хочу подчеркнуть, что за прошедшую неделю ни одна из сторон этот текст не опровергала и не подтвердила".

А из этого документа, подчеркивает политолог, следует, что Украина обязалась на встрече внести изменения в свою дорожную карту, чтобы привести ее в соответствие с Минскими соглашениями. При этом советники Н4 "согласились не позднее чем в 10-дневный срок провести очередные переговоры с целью обсуждения ключевых разногласий (при их наличии) между Украиной и ОРДЛО Украины по проекту дорожной карты".

"В 10-дневный период после этой встречи, то есть до 23 ноября, не планировалось проведение очередных заседаний ТКГ, – продолжает Михаил Погребинский. – Поэтому было логичным предположить, что пройдут внеочередные заседания ТКГ или политподгруппы с целью сблизить позиции по "дорожной карте". Там Украина должна была бы, в частности, представить те изменения к своему проекту, которые на переговорах советников обещала внести в "кратчайшие сроки". И Украина, действительно, инициировала заседание политподгруппы — сначала на 17, затем на 19 ноября. Но оба раза оно не происходило — и представители ОРДЛО заявили, что это произошло, потому что Украина не направила никаких документов для обсуждения. Украина, по сути, не представила опровергающей версии".

Политологу представляется, что Украина действительно на встрече советников обещала изменить свою дорожную карту, и для того, чтобы согласовать вопросы в определенные на встрече сроки инициировала заседания подгрупп. Но в последний момент не решилась сделать шаг, на который Киев согласился на этих переговорах.

"Почему – трудно сказать. Но уже только после того как внеочередное заседание вторично было сорвано, Россия предала гласности содержание разговора советников, – отмечает Михаил Погребинский. – Заседание ТКГ в эту среду ничего не изменило. Возможно, Киев рассчитывает, что с приходом Байдена (на пост президента США – ред.) всё изменится в более благоприятную для нас сторону. Но кулуарно договариваться на уровне четверки советников об определенных вещах и тут же не выполнять договорённости – это демонстрация недоговороспособности, что никак не лучшая тактика".

"Мира на таких переговорах не добиться"

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает: проблема в том, что в ТКГ мало что решается.

"Россия и Путин хотят восстановить Советскую империю на постсоветском пространстве. И "горячие точки" на Кавказе, в Молдове, в Украине – способ влияния на страны, где россияне эти самые "горячие точки" провоцировали, – считает Сергей Таран. – Это – долгоиграющая стратегия Путина. Ни с одной из "горячих точек" РФ не ушла. В том же Нагорном Карабахе она сейчас старается усилить свое присутствие. Страны Кавказа, Молдова, Украина могут менять правительства, законы, но стратегия Путина от этого не меняется".

А потому, отмечает политэксперт, думать, что в ТКГ что-то решится из-за смены наших представителей или генерации новых планов – наивно.

"Задача таких переговорных групп – чтобы Украины использовала эти площадки для усиления санкций против РФ. Доказывая, что мы выполняем договоренности, а Россия — нет. Мира на таких переговорах не добиться. Он возможен лишь путем усиления санкций против РФ, усиления нашей армии и евроатлантической интеграции Украины", – уверен Сергей Таран.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам представителя украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе Алексея Арестовича, украинская сторона уже 4 раза подавала обменные списки пленных, в отличие от представителей РФ.





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