Протесты в России: результаты и прогнозы

В России прошли масштабные протесты сторонников Навального и не менее масштабные задержания их участников. Эксперты проанализировали результаты акций и дали свой прогноз на дальнейшее развитие событий — как внутри РФ, так и по реакции Запада.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Основной страх российской правящей верхушки"

Политолог, доктор исторических наук Елена Галкина обращает внимание, что географический охват протестов (практически во всех крупнейших городах), а также их массовость (160-200 тыс., судя по данным участников и независимых СМИ), стали беспрецедентными для современно России. Не сработало даже запугивание возможных участников несанкционированных акций.

"Мы имеем дело не только с объединением вокруг фигуры Навального, — отмечает политолог. – Сработал еще и кумулятивный эффект негатива. Властям вспомнили и повышение пенсионного возраста (под соусом пенсионной "реформы"), и то, что обычных людей фактически бросили на произвол судьбы во время пандемии. Плюс фильм Навального о дворце Путина в Геленджике стал для многих мотиватором присоединения к протесту. Обращу также внимание, что помимо традиционных лозунгов "Путин – вор!" или "Отпускай!", часто звучало требование свободы. И уже не только Навальному и другим политическим заключенным, но и, похоже, — свободу всем россиянам. Как народу. От царя-Путина и его режима".

Елена Галкина подчеркивает, что революция как восстание масс является основным страхом российской правящей верхушки. Потому и произошли многочисленные задержания (более 2,2 тысячи человек). Но при этом, отмечает политолог, в Кремле помнят, что многие революции недавнего прошлого (та же Революция Достоинства в Украине) разгорались, когда под удар попадали школьники, студенты, и старшее поколение выходило защищать детей. Помнят они и о тенденции, когда попытки силового разгона тех или иных митингов приводят к еще более массовым. А потому подавляли протесты хоть и довольно жестко, но не так, как могли бы.

"Репрессии, безусловно, еще будут. Но сперва попытаются сбить массовость протеста, — поясняет Елена Галкина. – Уже вовсю работает пропагандистская машина, рассказывающая, как мало людей вышло на акции, что всё это проплачено и так далее… Традиционные вранье и манипуляции. С моей точки зрения, всё только начинается. Но чтобы развить успех в противостоянии с этим режимом, нужно не отступать, не вестись на провокации, создавать новые сети доверия и понимать – чего ради идет бой".

"Ничем особенным эти протесты не закончатся"

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует: чем больше в РФ будет нестабильности, тем легче будет Украине.

"Россия будет концентрироваться на внутренних проблемах и ослабит хватку в отношениях с Украиной, — поясняет он. — Не так сильно будет давить на нас в газовом вопросе, в выполнении Минских соглашений. Но есть одно "но". Чтобы это произошло, протесты должны быть национального масштаба, а не элитарного".

Сейчас же протесты, подчеркивает политолог, сосредоточены лишь в крупных городах. И выходит на них т.н. российское либеральное сообщество. Которое, как мы увидели, не готово биться с властью, но готова страдать от нее.

"Да, к протестам привлечены молодежь и даже дети. Но напомню, что "восстание школьников" было в России и два года назад. И ничем, кроме админштрафов для их родителей, это не кончилось. Потому, пока протест не превратиться из элитарно-либерального в национальный, больших проблем у российской власти не будет. Так что Украине не стоит ожидать, что РФ ослабит хватку в отношениях с нами", — прогнозирует Николай Мельник.

По его словам, скорее российская власть воспримет эти внутренние протесты как что-то, провоцируемое "из-за поребрика". А так как на Запад надавить Кремль не может, будет давить на Украину, которую считает "колонией США"

"Думаю, ничем особенным эти протесты не закончатся. Сопротивление будет придушено силовым способом, если не смогут перекупить среднее звено организаторов митингов. Всегда есть те, кто хочет имплементироваться в состав истеблишмента РФ, но не знают как", — отмечает политолог.

Он считает, что вряд ли стоит ожидать и жесткой, действенной реакции условного Запада.

"США сейчас настолько сконцентрированы на внутренних проблемах, что вряд ли готовы вводит новые санкции против РФ. Более того — вся риторика Белого дома в данный момент направлена на нормализацию отношений с РФ, на возобновление соглашений, которые были разорваны при Трампе. Не думаю, что США сейчас готовы к введению новых санкций, даже если в центре РФ начнут расстреливать людей из гранатометов, — говорит Николай Мельник. — Что до ЕС, то тот же МИД Франции уже отметил, что "обеспокоен" ситуацией в РФ. Вряд ли стоит ожидать чего-то большего. Тем более, что ЕС, как и США, тоже сконцентрирован на внутренних проблемах. Более того — ЕС и США заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась надежным партнером. А эту надежность, по их мнению, похоже, может обеспечить лишь Путин".

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве была сорвана мирная акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.





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