"Тихо терпят и ненавидят": экс-соратник Коломойского рассказал о "котлетных вечеринках" в офисе олигарха

Бизнесмен и экс-приближенный Игоря Коломойского Геннадий Корбан в своем интервью "Стране" рассказал о "котлетных вечеринках" в офисе олигарха.

Источник: nbn.ua

По словам Корбана, подобные мероприятия в офисе украинского магната проходят каждый день, но для Коломойского это обычный прием пищи, а не вечеринка в классическом понимании.

"У него есть в офисе столовая, где помещается за столом 10-12 человек. Из этой столовой есть выход в рабочий кабинет, где он с кем-то может параллельно встретиться, вытирая салфеткой бороду на ходу. Также есть выход в коридор, откуда повар приносит блюда. Есть бар с напитками. Все очень тривиально. Иногда трапеза начинается днём и до поздней ночи. Все зависит от участников и от настроения", - рассказал бывший соратник Коломойского.

Как отметил Корбан, в таких "котлетных вечеринках" часто принимают участие и люди из ближайшего окружения олигарха.

Говоря о поведении Коломойского, Корбан заявил, что для того в порядке вещей "кинуться" на своих гостей и обругать их матом.

"День на день не приходится. Все зависит от того, кто присутствует, какие темы обсуждаются. Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее - вечер удался, если плохое - Коломойский может кинуться на любого из них с руганью. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидят", - отмечает он.

По словам Корбана, так олигарх умышленно унижает "подданых". Однако завсегдатаи "котлетных вечеринок" относятся к этому спокойно. "Новички" же, напротив, обычно впадают в шок. Хотя, бывали и те, кто за ответом в карман не лез и мог так же нецензурно ответить.

Корбан подчеркнул, что с ним и некоторым другими приближенными Игорь Коломойский так себя не вел.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как Коломойский зарабатывает миллионы долларов на уничтожении зеленой энергетики.





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