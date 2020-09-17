"Тихо терпят и ненавидят": экс-соратник Коломойского рассказал о "котлетных вечеринках" в офисе олигарха

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Дмитрий Симоненко
Бизнесмен и экс-приближенный Игоря Коломойского Геннадий Корбан в своем интервью "Стране" рассказал о "котлетных вечеринках" в офисе олигарха.
Источник: nbn.ua
По словам Корбана, подобные мероприятия в офисе
украинского магната проходят каждый день, но для Коломойского это обычный прием
пищи, а не вечеринка в классическом понимании.
Как отметил Корбан, в таких "котлетных вечеринках" часто принимают
участие и люди из ближайшего окружения олигарха.
Говоря о поведении Коломойского, Корбан заявил, что для того
в порядке вещей "кинуться" на своих гостей и обругать их матом.
По словам Корбана, так олигарх умышленно унижает "подданых".
Однако завсегдатаи "котлетных вечеринок" относятся к этому спокойно. "Новички"
же, напротив, обычно впадают в шок.
Хотя, бывали и те, кто за ответом в карман не лез и мог так же нецензурно ответить.
Корбан подчеркнул, что с ним и некоторым другими приближенными Игорь Коломойский так себя не вел.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, как Коломойский зарабатывает миллионы долларов на уничтожении зеленой энергетики.
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