Проблема с водой для Крыма: что может предпринять Кремль

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Таисия Ерохина
Россия активизировалась в теме водоснабжения аннексированного
РФ Крыма, заявив, что может обеспечить полуостров водой и без Украины. На что
может пойти Кремль, пытаясь решить проблему? Есть ли вероятность атаки или
раскачивания ситуации на Херсонщине? На эти вопросы "Комментариям" ответили
эксперты.
Эксперт-международник Игорь Соловей считает
отсутствие подачи днепровской воды в Крым – серьезным вызовом для России.
"За шесть лет оккупации РФ так и не решила
проблему. Это подвергает сомнению и российскую внешнюю политику, и управление
крымских коллаборационистов", – отмечает эксперт.
По его мнению, у Кремля по поводу Крыма и
Украины точно есть несколько конвертов с планами:
1. Военная опция по типу той, что была
задействована в 2014 году.
2. Политико-дипломатическое давление на
Украину через международное сообщество.
3. Договориться на двусторонних переговорах
напрямую с Киевом.
"Вероятность военного пути в разное время была
разной. В настоящее время его возможность уменьшается, – считает Игорь Соловей.
– Во-первых, Украина постоянно демонстрирует свою готовность к обороне на южных
рубежах. Во-вторых, США и Запад дали чёткий сигнал, что будут на стороне
Украины в случае новой российской военной атаки. Имеется ввиду недавние
крупномасштабные учения, присутствие военных из США, Британии, а также облеты
авиацией США над Украиной — аж до границ РФ, в т.ч. к границам оккупированного
Крыма и Донбасса".
Но всё же военный сценарий исключать полностью
не следует, отмечает эксперт. Его могут задействовать, если на Западе
произойдут изменения политики.
"Третий вариант — договорится с Киевом —
периодически активизируют. Но, судя по официальной риторике, такая опция сейчас
недоступна, – говорит Игорь Соловей. – Что, конечно, не устраняет дальнейших
попыток России двигаться в данном направлении".
Поэтому наиболее легким путем остается второй
— давление на Киев политико-дипломатическими средствами. Но этот способ для РФ
и самый длинный, и бесперспективный, подчеркивает эксперт. Единственный его
плюс — можно использовать в пропаганде для жителей РФ и оккупированных ею
территорий ("смотрите, мы о вас не забыли и что-то делаем").
Политолог, профессор кафедры международных
отношений НАУ Максим Яли сомневается, что Россия в данный момент готова
решиться на военную операцию для того, чтобы возобновить водоснабжение в Крым.
"Момент для создания сухопутного коридора в
Крым был упущен в 2014-м. И это открыто признают даже российские
"ультрапатриоты". Сейчас российская экономика и так переживает
сложную ситуацию в связи с коронакризисом и резким падением цен нефть в этом
году. А открытая агрессия — это неминуемые новые санкции. Тем более, сейчас основное
внимание Кремля сосредоточено на Беларуси и урегулировании
азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе, где Турция бросила вызов
ее статусу главного геополитического игрока в регионе Закавказья. И этот статус
Кремлю еще нужно будет отстоять", – поясняет политолог.
Что касается варианта расшатывания ситуации в
Херсонской области, то в ближайшее время он, по мнению Максима Яли, также
маловероятен.
Эксперт отмечает: "России нужен контроль над
всей Украиной, а не ее отдельными частями. Сейчас в Кремле ожидают результатов
местных выборов в Украине, а также исхода битвы за Белый дом. Никаких резких
действий до этого в Кремле предпринимать не будут. Другое дело, если
пророссийские силы покажут серьезные успехи не только в приграничных с РФ и
Крымом областях (что более чем реально), но и в целом по Украине. А также, если
в Соединенных Штатах возникнет продолжительный политический кризис в связи с затягиванием оглашения
окончательных результатов президентских выборов. В таком случае у Кремля появятся
серьезные соблазны воспользоваться ситуацией для раскачивания политического
кризиса в Украине".
Но, опять же, — во всей Украине. С целью
запустить досрочные выборы в Верховную Раду для изменения баланса и прихода к
власти откровенно пророссийских сил, которые будут готовы пустить воду в Крым
добровольно. Это намного безопаснее и дешевле, чем открытая военная агрессия. В
Кремле уже учли ошибки 2014-го и не будут их повторять, уверен Максим Яли.
В Крыму проблема с водой существует. Но она на
данный момент, несмотря на все те неприятности, что уже были (из труб
периодически идут мерзкая, коричнева жижа) – не тот вопрос, который можно
называть гуманитарной катастрофой. То, что есть – неприятно, но не катастрофа.
Такое мнение высказал политолог Андрей Окара.
"В Украине раздавались мнения – если речь будет идти о жизни и здоровье людей, то готовы дать воды. А если речь об
остальном (сельское хозяйство, военные базы, экономика) – то это проблемы
оккупантов, воды не будет, – напоминает эксперт. – В РФ заявили, что готовы
выделить около 50 млрд рублей на решение проблемы водоснабжения. Но пока
никаких эффективных вариантов решения вопроса не существует. Те, что
предлагаются (бурение скважин и т.д.), чреваты экологической катастрофой.
Постепенно это приведет к превращению земли в пустыню, особенно в северном
Крыму. Думали даже пускать самолеты, которые с помощью специальных средств
могут вызвать дожди, чтобы наполнить водохранилища. Но пока таких облаков нет.
Климат стал более засушливым. Опреснительные идеи – красивые, но не рабочие".
И всё же ситуация вряд ли может перелиться в
военную агрессию, считает Андрей Окара. Ведь если вдруг россияне решают идти на
захват части Херсонской области, чтобы пустить воду в Крым, то
внешнеполитические издержки будут колоссальными.
"Это будет явная агрессия против независимого
государства. В 2014 году всё было так неожиданно, что те, кто мог помешать,
пребывали в растерянности. Не знали, как отвечать. Теперь всё по-другому. И
ответ может быть очень жестким. А потому решение вопроса водоснабжения Крыма
таким образом – несопоставимо с издержками, которые понесет РФ", – отмечает
политолог.
Он также напоминает, что в системе ценностей
российской власти люди никогда не являлись приоритетом.
"Никто не обещал, что будет просто, – примерно
таков ответ всем крымчанам из Кремля на их проблемы. К тому же, потребление
воды осенью-зимой меньше, чем летом. И осадки вскоре, думаю, пойдут. Потому не
вижу оснований для открытой агрессии РФ против материковой Украины. По крайней
мере, сейчас, – уточняет Андрей Окара. – Но будут попытки пробить тему через
руководство Украину. Также россияне будут пытаться влиять в Украине на
общественное мнение, на депутатов, на членов правительства. И, конечно,
подключать европейское лобби".
Напомним, Украина метко потроллила Россию в
Twitter из-за
Крыма.
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