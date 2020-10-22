Проблема с водой для Крыма: что может предпринять Кремль

Россия активизировалась в теме водоснабжения аннексированного РФ Крыма, заявив, что может обеспечить полуостров водой и без Украины. На что может пойти Кремль, пытаясь решить проблему? Есть ли вероятность атаки или раскачивания ситуации на Херсонщине? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"У Кремля по поводу Крыма и Украины точно есть несколько конвертов с планами"

Эксперт-международник Игорь Соловей считает отсутствие подачи днепровской воды в Крым – серьезным вызовом для России.

"За шесть лет оккупации РФ так и не решила проблему. Это подвергает сомнению и российскую внешнюю политику, и управление крымских коллаборационистов", – отмечает эксперт.

По его мнению, у Кремля по поводу Крыма и Украины точно есть несколько конвертов с планами:

1. Военная опция по типу той, что была задействована в 2014 году.

2. Политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество.

3. Договориться на двусторонних переговорах напрямую с Киевом.

"Вероятность военного пути в разное время была разной. В настоящее время его возможность уменьшается, – считает Игорь Соловей. – Во-первых, Украина постоянно демонстрирует свою готовность к обороне на южных рубежах. Во-вторых, США и Запад дали чёткий сигнал, что будут на стороне Украины в случае новой российской военной атаки. Имеется ввиду недавние крупномасштабные учения, присутствие военных из США, Британии, а также облеты авиацией США над Украиной — аж до границ РФ, в т.ч. к границам оккупированного Крыма и Донбасса".

Но всё же военный сценарий исключать полностью не следует, отмечает эксперт. Его могут задействовать, если на Западе произойдут изменения политики.

"Третий вариант — договорится с Киевом — периодически активизируют. Но, судя по официальной риторике, такая опция сейчас недоступна, – говорит Игорь Соловей. – Что, конечно, не устраняет дальнейших попыток России двигаться в данном направлении".

Поэтому наиболее легким путем остается второй — давление на Киев политико-дипломатическими средствами. Но этот способ для РФ и самый длинный, и бесперспективный, подчеркивает эксперт. Единственный его плюс — можно использовать в пропаганде для жителей РФ и оккупированных ею территорий ("смотрите, мы о вас не забыли и что-то делаем").

"Сейчас в Кремле ожидают результатов местных выборов в Украине, а также исхода битвы за Белый дом"

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли сомневается, что Россия в данный момент готова решиться на военную операцию для того, чтобы возобновить водоснабжение в Крым.

"Момент для создания сухопутного коридора в Крым был упущен в 2014-м. И это открыто признают даже российские "ультрапатриоты". Сейчас российская экономика и так переживает сложную ситуацию в связи с коронакризисом и резким падением цен нефть в этом году. А открытая агрессия — это неминуемые новые санкции. Тем более, сейчас основное внимание Кремля сосредоточено на Беларуси и урегулировании азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе, где Турция бросила вызов ее статусу главного геополитического игрока в регионе Закавказья. И этот статус Кремлю еще нужно будет отстоять", – поясняет политолог.

Что касается варианта расшатывания ситуации в Херсонской области, то в ближайшее время он, по мнению Максима Яли, также маловероятен.

Эксперт отмечает: "России нужен контроль над всей Украиной, а не ее отдельными частями. Сейчас в Кремле ожидают результатов местных выборов в Украине, а также исхода битвы за Белый дом. Никаких резких действий до этого в Кремле предпринимать не будут. Другое дело, если пророссийские силы покажут серьезные успехи не только в приграничных с РФ и Крымом областях (что более чем реально), но и в целом по Украине. А также, если в Соединенных Штатах возникнет продолжительный политический кризис в связи с затягиванием оглашения окончательных результатов президентских выборов. В таком случае у Кремля появятся серьезные соблазны воспользоваться ситуацией для раскачивания политического кризиса в Украине".

Но, опять же, — во всей Украине. С целью запустить досрочные выборы в Верховную Раду для изменения баланса и прихода к власти откровенно пророссийских сил, которые будут готовы пустить воду в Крым добровольно. Это намного безопаснее и дешевле, чем открытая военная агрессия. В Кремле уже учли ошибки 2014-го и не будут их повторять, уверен Максим Яли.

"Ситуация вряд ли может перелиться в военную агрессию"

В Крыму проблема с водой существует. Но она на данный момент, несмотря на все те неприятности, что уже были (из труб периодически идут мерзкая, коричнева жижа) – не тот вопрос, который можно называть гуманитарной катастрофой. То, что есть – неприятно, но не катастрофа. Такое мнение высказал политолог Андрей Окара.

"В Украине раздавались мнения – если речь будет идти о жизни и здоровье людей, то готовы дать воды. А если речь об остальном (сельское хозяйство, военные базы, экономика) – то это проблемы оккупантов, воды не будет, – напоминает эксперт. – В РФ заявили, что готовы выделить около 50 млрд рублей на решение проблемы водоснабжения. Но пока никаких эффективных вариантов решения вопроса не существует. Те, что предлагаются (бурение скважин и т.д.), чреваты экологической катастрофой. Постепенно это приведет к превращению земли в пустыню, особенно в северном Крыму. Думали даже пускать самолеты, которые с помощью специальных средств могут вызвать дожди, чтобы наполнить водохранилища. Но пока таких облаков нет. Климат стал более засушливым. Опреснительные идеи – красивые, но не рабочие".

И всё же ситуация вряд ли может перелиться в военную агрессию, считает Андрей Окара. Ведь если вдруг россияне решают идти на захват части Херсонской области, чтобы пустить воду в Крым, то внешнеполитические издержки будут колоссальными.

"Это будет явная агрессия против независимого государства. В 2014 году всё было так неожиданно, что те, кто мог помешать, пребывали в растерянности. Не знали, как отвечать. Теперь всё по-другому. И ответ может быть очень жестким. А потому решение вопроса водоснабжения Крыма таким образом – несопоставимо с издержками, которые понесет РФ", – отмечает политолог.

Он также напоминает, что в системе ценностей российской власти люди никогда не являлись приоритетом.

"Никто не обещал, что будет просто, – примерно таков ответ всем крымчанам из Кремля на их проблемы. К тому же, потребление воды осенью-зимой меньше, чем летом. И осадки вскоре, думаю, пойдут. Потому не вижу оснований для открытой агрессии РФ против материковой Украины. По крайней мере, сейчас, – уточняет Андрей Окара. – Но будут попытки пробить тему через руководство Украину. Также россияне будут пытаться влиять в Украине на общественное мнение, на депутатов, на членов правительства. И, конечно, подключать европейское лобби".

Напомним, Украина метко потроллила Россию в Twitter из-за Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!