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Признает ли Украина выборы в Беларуси: появилась официальная позиция МИД

Украина предложила Беларуси помощь, чтобы ситуация в соседской стране не привела к потере суверенитета

15 августа 2020, 22:01 comments681
Автор:

Таисия Ерохина
Признает ли Украина выборы в Беларуси: появилась официальная позиция МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что разделяют позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Так, ведомство пришло к выводу, что официально обнародованные результаты выборов президента в Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси", - говорится в сообщении.

При этом, Украина выразила озабоченность относительно случаев необоснованной жестокости правоохранителей к гражданам, которые вышли на протесты, а также в отношении журналистов и иностранцев. В МИД рассчитывают, что освобождение из-под стражи некоторых задержанных - это начало диалога власти с гражданским обществом и возможность перейти к поиску компромиссов.

Украина призвала руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и демонстрантов, а также провести объективное расследование по фактам неправомерного применения силы против мирных протестующих.

"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - резюмирует МИД.

Напомним, Зеленский выступил с резким заявлением из-за передачи "вагнеровцев" России.

Как сообщалось, в Сети обнародовали видео гибели протестующего в Беларуси, которое противоречит официальной версии смерти.


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