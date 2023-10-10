Признает ли Украина официально ХАМАС террористами

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Slava Kot
Несмотря на то, что с 2021 года в Верховной Раде есть постановление о признании ХАМАС террористами, Украина до сих пор официально не признает палестинскую организацию террористической. Почему так и признает ли Украина палестинских боевиков террористами, ответил народный депутат Федор Вениславский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".
Украина не признала ХАМАС террористической организацией. Фото из открытых источников
Журналистка "Радио Свобода" перечислила страны, которые не признают ХАМАС террористами. В список попали Россия, Китай, Иран и Украина. Федор Вениславский объясняет, почему сложилась такая ситуация.
По словам Вениславского, Верховная Рада, вероятно, рассмотрит признание ХАМАС террористами на следующих пленарных заседаниях, когда Комитет по вопросам международных отношений проанализирует ситуацию и предоставит рекомендации для депутатов.
ХАМАС признали террористической организацией страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Израиль, Япония и другие. Кроме того, ХАМАС находится под запретом в таких мусульманских странах, имеющих общую границу с Израилем, как Иордания и Египет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опрос показал мнения украинцев, кто является агрессором: ХАМАС или Израиль.
Также "Комментарии" писали, что ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю и угрожает казнить пленных, а премьер-министр Нетаньяху объявил о плане мести для террористов из пяти пунктов.
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Ігор
сегодня, 09:48
Звісно визнає. Зло завжди діє послідовно. Тричі ухилянт і розкрадач, з Хунтою вивіз своїх у безпечні країни, а простолюд звинувачує в ухилянстві і побоями примушує захищати корупцію. Мовні провокатори, після ракетних обстрілів, біжать накладати штрафи. Порошенко, у відповідь на звинувачення у корупції, називав це зрадою. А навколо реготали товсті розкішні попи православної секти, яка за однаковими обрядами і зі спільним головним щуром у Стамбулі, з обох сторін нацьковує слов'ян вбивати один одного. Прийде час, коли українців, які будуть намагатись позбутись шайки цього юдейського корумпованого узурпатора, назвуть "терористами".