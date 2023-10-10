Признает ли Украина официально ХАМАС террористами

Несмотря на то, что с 2021 года в Верховной Раде есть постановление о признании ХАМАС террористами, Украина до сих пор официально не признает палестинскую организацию террористической. Почему так и признает ли Украина палестинских боевиков террористами, ответил народный депутат Федор Вениславский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Украина не признала ХАМАС террористической организацией. Фото из открытых источников

Журналистка "Радио Свобода" перечислила страны, которые не признают ХАМАС террористами. В список попали Россия, Китай, Иран и Украина. Федор Вениславский объясняет, почему сложилась такая ситуация.

"Мы боремся со сложным врагом, который имеет много разных точек соприкосновения и точек влияния на разные регионы мира. Для нас важно, чтобы мы не приобрели себе дополнительные сложности и врагов", — сказал Федор Вениславский.

По словам Вениславского, Верховная Рада, вероятно, рассмотрит признание ХАМАС террористами на следующих пленарных заседаниях, когда Комитет по вопросам международных отношений проанализирует ситуацию и предоставит рекомендации для депутатов.

"После всех трагических событий (в Израиле) и после повторения ужаса, который происходил на территории Украины, есть все шансы, что Украина еще раз подумает над вопросом правового статуса ХАМАС", — сказал народный депутат.

ХАМАС признали террористической организацией страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Израиль, Япония и другие. Кроме того, ХАМАС находится под запретом в таких мусульманских странах, имеющих общую границу с Израилем, как Иордания и Египет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опрос показал мнения украинцев, кто является агрессором: ХАМАС или Израиль.

Также "Комментарии" писали, что ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю и угрожает казнить пленных, а премьер-министр Нетаньяху объявил о плане мести для террористов из пяти пунктов.