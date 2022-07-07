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Приезд в Украину Папы Римского: Кулеба объяснил, почему этот визит важен

Кулеба объяснил, что приездом в Украину Папа Римский Франциск поддержал бы верующих

сегодня, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Папа Римский Франциск посетил Украину, то увидел своими глазами страдания украинского народа и последствия войны. А еще – понтифик смог бы поддержать верующих и решить определенные гуманитарные вопросы. Об этом глава МИД Украины заявил в эфире общего общенационального телемарафона, 7 июля.

Приезд в Украину Папы Римского: Кулеба объяснил, почему этот визит важен

Папа Римский Франциск (фото из открытых источников)

"Я убежден, что это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцев, которые несут на своих плечах бремя войны. Во-первых, у Папы Римского есть миллионы верующих на территории Украины. Во-вторых, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике", — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Папа Римский хочет посетить Москву и Киев, чтобы попытаться помочь завершить войну. Он планирует посетить РФ и Украину по окончании своей поездки в Канаду, которая ожидается в конце июля. Папа Франциск заявил, что хочет посетить РФ, чтобы убедить руководство страны остановить войну.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Столтенберг ответил на слова Папы Римского о войне в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за войну в Украине несет ответственность Владимир Путин. Такое заявление он сделал на брифинге после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о заявлении Папы Римского Франциска. Ранее Папа Римский Франциск заявил, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована". Комментируя слова понтифика, по просьбе журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине – это война Путина.

 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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