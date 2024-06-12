Приедет ли Китай на саммит мира: у Зеленского ответили

Шансы призрачны, что Китай все же согласится поучаствовать в швейцарском саммите мира.

Китай остается стратегическим партнером РФ. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, в настоящее время Китай не подтверждал, что готов присоединиться к саммиту.

"По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они примут участие в саммите мира. Надежды на то, что китайцы будут принимать участие в саммите, призрачны", — отметил Сергей Никифоров.

Как известно, ранее Китай заявляет о готовности принять участие и принять участие в организации саммита, на который согласятся прибыть представители и Украины, и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может выступить с инициативой проведения собственного Глобального саммита мира, на котором вопрос войны в Украине будет не ключевым, а только в перечне вместе с другими вопросами о глобальной безопасности в мире, заявил политолог Виталий Кулик. По мнению политолога, свой саммит Китай, вероятно, отложит до завершения выборов в США, чтобы вести переговоры о мировой безопасности с новым американским президентом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО разрабатывает сухопутные коридоры, которые позволят войскам США быстро достигать линии фронта в случае нападения РФ на какую-либо из стран-членов Альянса. Как пишет газета New York Post, этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов НАТО, призывавших западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Североатлантический союз согласился иметь 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе.