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Приднестровье: когда и кем будет поставлена точка

Украина не сможет терпеть российский эксклав у себя в тылу

27 февраля 2023, 23:10
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Автор:

Константин Куликов

Для демилитаризации Приднестровья, где расположена российская мотострелковая военная часть и склады бывшей 14 общевойсковой армии СССР, руководство Молдовы должно обратиться за помощью к Румынии или Украине. Об этом сегодня заявил военный эксперт Олег Жданов, передают "Комментарии". По его мнению, вероятность такого обращения именно к Украине – 50%.

Приднестровье: когда и кем будет поставлена точка

Молдова, Придністров'я, Україна

Учитывая ожидаемое в апреле украинское контрнаступление, Украина может в марте решить приднестровский вопрос, считает эксперт. А потом уже перебросить украинские войска, вынужденные сейчас находиться на границе с Молдовой, на восток — для участия в контрнаступлении. При этом Украина получит в свое распоряжение 20-22 тысяч тонн советских боеприпасов, оставшихся от 14 армии. Сейчас они хранятся на подземных складах и в случае их подрыва, чем пугает Россия, они не будут представлять угрозы Украине. Говоря о номенклатуре боеприпасов, Жданов утверждает, что это "от пистолетных патронов до авиационных бомб", особый интерес представляют снаряды к тяжелым САУ "Гиацинт". Они обладают чрезвычайной разрушительной силой, поскольку вместо тротила в них используют гексоген. Но, отмечает эксперт, из-за слишком долгого хранения снаряды могут быть уже непригодными для использования. Так, в СССР срок хранения артиллерийского снаряда составлял 20-25 лет, в приднестровских же складах снаряды хранятся 40-50 лет. Поэтому перед их использованием необходимо, считает Жданов, производить контрольный отстрел для каждой партии. Тем не менее, общий объем БК в приднестровской Колбасне оценивается в 380 тысяч артиллерийских выстрелов.


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"Это очень много!", – говорит эксперт.

"Чем скорее к нам будет обращение Молдовы, тем скорее мы сможем решить вопрос безопасности Украины на юго-востоке нашей страны и вопрос безопасности Европы", — отмечает Олег Жданов.

В этом случае, противостоять украинским или румынским войскам будет 1800 российских военнослужащих мотострелковой бригады.

Напомним, что в МИДе РФ назвали Приднестровье российской территорией.



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