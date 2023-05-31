Президентом Латвии стал открытый гей

Президентом Латвии избран действующий министр иностранных дел и ветеран латвийской политики Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутатов Сейма. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Эдгар Ринкевич

Ринкевича выдвинула премьерская партия "Единство". Она делала акцент на его большом политическом опыте и западной ориентации. Оппоненты среди минусов Ринкевича указывали на то, что он — гей. Впрочем, он и не скрывал этого.

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Эдгар Ринкевич ранее работал журналистом на Латвийском радио, потом 13 лет провел в Министерстве обороны, где дошел до высшей должности в латвийских министерствах — поста госсекретаря. В это время он представлял Латвию на переговорах о вступлении в НАТО. В 2008 году возглавил Президентскую канцелярию, в 2011 занял пост главы МИДа, где служил до сих пор.

Латвия парламентская республика и полномочия президента значительно ограничены. Тем не менее, президент Латвии является главнокомандующим вооруженными силами, он представляет страну на международной арене и имеет право законодательной инициативы. Срок полномочий главы государства — четыре года, максимальный — восемь. Кроме того, он имеет право распустить парламент.

Кроме Ринкевича в президентских выборах участвовали еще два кандидата: предприниматель Улдис Пиленс и юрист Элина Пинто.



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