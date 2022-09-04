Президент Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новым премьером Великобритании

Владимир Зеленский надеется, что установит "близкие отношения" с новым премьер-министром Великобритании, добавив: "Я искренне желаю, чтобы наследие Бориса было сохранено". Об этом Президент Украины написал в своей статье для издания Daily Mail, сообщают "Комментарии".

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Daily Mail

Глава государства отметил, что гордится тем, что в это трудное время Великобритания стояла с нами плечом к плечу как самый дорогой друг и ближайший союзник.

"Ваш премьер-министр Борис Джонсон действовал быстро и решительно, точно так же, как британское правительство до этой войны", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что перед тем, как разразился полномасштабный конфликт, правительство Великобритании выделило правительству Украины 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для нашего военно-морского флота, строительства военно-морских баз, а также пакет помощи в области безопасности и вооружения, а транспортные самолеты Королевских ВВС доставили тысячи современных противотанковых средств.

"При каждой встрече и разговоре между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: А что еще? Что еще тебе нужно? Это стало нашим лозунгом, гарантирующим эффективный прогресс. Поверьте, не многие политики готовы на это", – отметил президент.

Он также отметил, что для Бориса Джонсона это был нелегкий путь, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Приоритет поддержки Украины требовал большого мужества и решимости. В то же время широкомасштабные санкции подкосили российскую экономику.

Великобритания, наряду с США, теперь считается одним из самых важных союзников Украины.

Президент также подчеркнул важность поддержки Британии, не только со стороны правительства, но и британских политических партий, СМИ, предприятий, местных советов и отдельных граждан.

"Огромное количество благотворительных пожертвований заставило стыдиться гораздо более крупные страны, в то время как тысячи неравнодушных британцев открыли свои сердца и дома, чтобы позволить более чем 100 000 украинских женщин и детей найти убежище в Великобритании", – написал глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что в последние месяцы украинское правительство также тесно и эффективно сотрудничало с правительством и министрами Великобритании на всех уровнях, в частности, с министром иностранных дел Лиз Трасс и министром обороны Беном Уоллесом.

"Через несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения, как недавно сказал Борис Джонсон, с "любым британским премьер-министром, мужчиной или женщиной". Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с русским варварством будет сохранено", – подчеркнул Президент Украины.

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