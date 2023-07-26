Президент задержан: произошел государственный переворот

Группа военнослужащих президентской гвардии Нигера заблокировала дворец главы государства в столице Ниамеи, передает агентство Reuters 26 июля со ссылкой на источники из органов безопасности. По их данным, группа военных удерживает внутри дворца президента Мохаммеда Базума. Об этом сообщают "Комментарии".

Нигер на карте мира

О том, что Базум задержан также пишет AFP со ссылкой на источник в окружении президента. Военные блокировали автомобилями подъезды во дворец и несколько министерств. Находящиеся внутри дворца работники офиса президента не могут попасть на свои рабочие места.

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Мятежники взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телеканалу, который в среду днем показывал детский урок французского языка. При этом в остальных районах города все спокойно, отмечает корреспондент Reuters.

Офис президента Нигера сообщил, что армия не поддержала окруживших дворец солдат президентской гвардии. Власти назвали действия мятежников "антигосударственными", а также отметили, что глава государства и его семья не пострадали.

Мохамед Базум – седьмой президент Нигера, пришедший к власти в 2021 году. За несколько дней до того как Мохамед Базум был приведен к присяге, в марте 2021 года в Нигере сорвали попытку государственного переворота. В Нигере после обретения независимости от Франции в 1960 году произошло четыре военных переворота.

Нигер – государство в Западной Африке. Более 80% территории страны находится в пустыне Сахара. Остальное — полупустыня Сахель, постоянно находящаяся под угрозой засухи и опустынивания. Население численностью 24 млн человек сосредоточено на крайнем юге и западе страны. По индексу развития человеческого потенциала Нигер стабильно находится на одном из последних мест в мире. Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, особенно урановой руды.

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