Президент Южной Кореи в Украине: какое оружие может получить Киев

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в столицу Украины и заявил, что его страна намерена расширить масштаб поддержки Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Президент Южной Кореи в Киеве

По его словам, объемы гуманитарной помощи Киеву возрастут и в этом году составят 150 млн долларов. В 2022 Сеул выделил Украине в общей сложности 100 млн долларов, включая партии бронежилетов и касок для фронта.

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"Южная Корея продолжит обеспечивать военные поставки, в которых нуждается Украина. Вслед за прошлогодними, такими как пуленепробиваемые жилеты и каски, в этом году мы расширим нашу помощь", — заявил Юн Сок Ёль.

Уже сейчас Сеул косвенно способствует военной помощи Киеву. Например, Сеул одобрил передачу Украине самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Krab использует шасси, разработанное в Корее. Еще один пример — сдача в аренду Соединенным Штатам полмиллиона 155-миллиметровых боеприпасов.

Также в конце 2022 года США просто купили у Кореи 100 тысяч 155-миллиметровых выстрелов. Кроме того, корейцы поставляют вооружения Польше, например, танки К-2 и самоходки К-9. Это нельзя назвать военной помощью Украине, но эти поставки дают возможность полякам передавать свои Т-72 и Krab ВСУ.

Южная Корея самостоятельно производит боеприпасы и танки. Кроме того, у нее имеется более четырех десятков танков Т-80У и несколько десятков БМП-3, переданных Россией в счет уплаты долга СССР. Эти системы вооружений советского образца и украинские военные хорошо с ними знакомы, отмечает Би-би-си.

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