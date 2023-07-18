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Президент ЮАР уговаривает суд не арестовывать Путина: аргументация

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России по обвинению его в соучастии в похищении украинских детей, что является военным преступлением и актом геноцида

сегодня, 21:50
Автор:
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Константин Куликов
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Возможный арест в ЮАР президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, во время саммита стран БРИКС, будет равносилен объявлению войны России. Такую аргументацию изложил президент ЮАР Сирил Рамапоса в документах, направленных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг. Об этом сообщают "Комментарии".

Президент ЮАР уговаривает суд не арестовывать Путина: аргументация

Путин

"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина, — цитирует местный новостной портал News 24 Рамапосу, который дал под присягой письменные показания в связи с иском со стороны оппозиционной партии "Демократический альянс". — Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность".


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При этом глава ЮАР требовал, чтобы его мнение не разглашалось судом, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС.

Но Верховный суд принял решение придать гласности конфиденциальный письменный ответ Рамапосы по поводу требования партии "Демократический альянс" и обязать правительство Южной Африки выполнить требование Международного уголовного суда в связи с выданным им ордером на арест Путина.

Через несколько часов после публикации судебного решения Рамапоса заявил, что не против обнародования своих письменных показаний.

Напомним, что ранее в ЮАР заявили, что привезут Путина на саммит БРИКС, закрыв глаза на ордер МУС.

Затем, в ЮАР заявили, что уже не хотят приезда Путина – нашли ему замену.

А эксперты попытались ответить на вопрос, рискнет ли Путин поехать в Турцию или ЮАР. 



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