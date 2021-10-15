Президент поедет в Великобританию: какова цель визита

По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, ожидается, что президент Украины прибудет с официальным визитом в Туманный Альбион в текущем месяце. Однако точная дата посещения Зеленским Лондона в октябре не известна. Об этом пишет Слово и Дело.

Вадим Пристайко, посол Украины в Британии, фото из открытых источников

Посольство уже проинформировано, что президент вот-вот должен приехать и готовится для обеспечения визита главы государства. Цель визита точно не раскрывается, однако посол намекнул, что Зеленский обсудит с Борисом Джонсоном вопрос предоставления Украине гуманитарной помощи.



В частности, речь идет о военной помощи в виде вооружения для военно-морских сил. Также планируется обсудить и начать реализацию строительства морских портов для военных судов, а также изготовление кораблей, которые будут пополнять наш флот.

Великобритания готова предоставить Украине два корабля-тральщика для защиты наших морских границ, которые будут ходить под флагами Украины в Черном море. Корабли предоставят украинским военно-морским силам. Эти корабли имеют современное оборудование и могут находить и обезвреживать морские мины. Корабли соответствуют всем стандартам НАТО.

На местах строительства новых военно-морских баз уже начались работы по изучению и планировки территории. Где они будут находиться пока неизвестно. Это будут защищены военно-морские базы, построенные по стандартам НАТО. Одна база будет на Черном море, одна на Азовском. Однако их количество может увеличиться.



Впрочем, наверное, это не единственное направление сотрудничества двух стран.Во время визита стороны обсудят и кредитные обязательства Украины. В прошлом году Украина брала деньги для развития флота. По словам посла, четыре направления, которые усилят украинский флот, будут действительно реализованы в рамках договоренностей между Украиной и Британией.

Правительство Туманного Альбиона поддерживает вступление Украины в НАТО.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-советник президента РФ рассказал, почему Путин поставил Зеленского в положение вилки. Эксперт отметил, что если говорить о встрече Путина и Зеленского, то важно понимать сразу ключевой момент — встреча нужна просто для того, чтобы она состоялась как факт, то есть, для галочки, для телекамер или нужен результат встречи.





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