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Президент Бразилии сделал новое скандальное заявление о поиске виновных в войне в Украине

Президент Бразилии заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине

26 апреля 2023, 17:18
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Автор:

Лиля Воробьева

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал новое заявление о войне в Украине. В частности, он заявил о напрасных поисках виновных в войне в Украине и снова призвал стороны к переговорам. Об этом сообщает Globo .

Президент Бразилии сделал новое скандальное заявление о поиске виновных в войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (фото из открытых источников)

"Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, нужно, чтобы война прекратилась. Вы будете обсуждать сведение счетов только тогда, когда они перестанут стрелять", — заявил президент Бразилии.


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Также он сделал заявление о принадлежности Крыма.

"Не мне решать, кому принадлежит Крым. Но те, кто должен это обсуждать, — это русские и украинцы. Сначала война, а потом поговорим. Каждый думает, что он прав, думает, что может сделать больше, но факт в том, что люди умирают. Есть только один путь – остановиться и договориться", — заявил Лула.

Напомним, что "Комментарии"  информировали, что президент Бразилии обратился в США и ЕС. США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". Таким образом, им удастся "убедить" российского и украинского президентов. Президент Бразилии считает, что международное сообщество сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина о том, что "мир на благо всего мира".

Отмечается, что визит Лулы в Китай был сосредоточен на укреплении связей и распространении сообщения о том, что Бразилия вернулась как ключевой игрок на мировой арене. В то же время страна балансирует на границе, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном. Тем временем ни Китай, ни Бразилия не ввели санкции против России с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины, поскольку стремятся позиционировать себя как посредники для достижения мира.



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