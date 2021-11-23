Президент Болгарии, оскандалившийся заявлением о Крыме, внес ясность в свое высказывание

Президент Болгарии Румен Радев, недавно победивший на выборах и переизбравшийся на второй срок внес ясность в свое заявление о Крыме, как части российской территории. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода", со ссылкой на сообщение пресс-службы Радева.

Румен Радев. Фото: news

Президент Болгарии отметил, если смотреть на юридическую составляющую, то, конечно же, Крым принадлежит Украине. И поэтому Болгарии неоднократно публично заявляла о том, что признает Крым украинским и выступает за возобновление территориальной целостности страны.

В то же время в пресс-службе Радева уточнили, что сегодня крымский полуостров контролирует Россия. И вопрос по возвращении Крыма под контроль Украины не решается исключительно силовым путем.

Отметим, история о "российском" Крыме началась с заявления Румена Радева во время дебатов. Тогда перед вторым туром выборов болгарский президент заявил, что Крым сегодня есть частью территории РФ, потому как везде на полуострове российские флаги и символика, а санкции, которые ввел ЕС против Кремля не привели к тому, что Россия покинула аннексированную территорию.

После таких публичных высказываний президента Болгарии в МИД Украины вызвали Посла Болгарии в Украине и потребовали не только объяснений, но и официального опровержения, сказанного Радевым. Также с жесткой критикой сказанного президентом Болгарии выступили дипломаты США. США призвали Болгарию придерживаться единой позиции относительно незаконной аннексии Крыма, а также выполнять те договорённости, который были достигнуты на саммите Крымской платформы.





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