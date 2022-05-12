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Преступления РФ в Украине: Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования

Преступления, которые оккупанты сделали в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, будут расследоваться

сегодня, 22:34
Автор:

Лиля Воробьева
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На очередном заседании Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщают в Министерстве по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В сообщении говорится, что также поддержано усиление контроля по "ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно с учетом событий в Мариуполе.
"Его представители обратились к независимой международной следственной комиссии для проведения расследования событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Также по их просьбе Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей сессии в июне этого года должен представить доклад о нарушениях прав человека и гуманитарной ситуации в Мариуполе. Совет ООН по правам человека подтверждает свое требование немедленно прекратить военные действия против Украины и призывает РФ предоставить международным правозащитникам доступ к депортированным украинцам",- говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Канада уплатила в ООН расследование нарушений прав человека в Украине. Руководство Канады заплатило 2,5 миллиона канадских долларов в Совет по правам человека ООН для подготовки отчета о нарушении прав человека в Украине. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны, Канада также намерена привлечь виновных к ответственности за нарушение международного гуманитарного права. Как отмечают в пресс-службе внешнеполитического ведомства Канады, этот мониторинг будет способствовать будущим украинским и международным усилиям привлечения к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.

Преступления РФ в Украине: Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования

Преступления России будут расследоваться (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=305198638455182&set=a.227584499549930
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