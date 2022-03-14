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Премьер рассказал о дальнейших шагах по прекращению войны

Шмигаль призвал другие страны продолжить санкционную политику против агрессора

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава правительства Денис Шмыгаль 14 марта встретился с премьерами Польши и Литвы для обсуждения дальнейшего сотрудничества с партнерами по прекращению войны в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров.

Премьер рассказал о дальнейших шагах по прекращению войны

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам главы украинского правительства, сейчас важно продолжение политики включения политических и публичных деятелей страны-агрессора в санкционные списки и замораживание их активов. Международное сообщество должно признать Россию государством, которое спонсирует терроризм. Среди важных санкций также отмена всех виз для российских граждан.

Премьер-министр Украины отметил, что руководство нашего государства обращается к иностранным компаниям, корпорациям, странам с призывами прекратить торговлю со страной-агрессором и пополнение ее бюджета, ведь эти средства тратятся на закупку оружия, которым убивают украинцев. Украинские чиновники будут обращаться к другим странам с просьбой закрыть морские порты для российских кораблей и запретить европейским судам заходить в российские порты, то есть прекратить морские перевозки со страной-агрессором.

К важным санкциям, которые надо ввести, также премьер отнес замораживание валютных корреспондентских счетов в банках и продление санкций против Сбербанка, банковской системы страны-агрессора, последующее отключение ее банков от системы SWIFT. Другие страны должны ввести эмбарго на то, что продает Россия: нефть, газ, минералы, металлы и другое сырье, говорит политик.

Как сообщал портал, министр финансов Германии призвал к ужесточению санкций против агрессора. Распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила 13 марта, что санкции, введенные Соединенными Штатами и другими демократическими странами, уже оказывают "серьезное" влияние на российскую экономику и приведут к глубокой рецессии в этом году.


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