Премьер Польши призвал отобрать российские активы

Пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг, передают "Комментарии".

Польща - за Україну

По его словам, Европа должна проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за причиненный ущерб. Моравецкий отметил, что сейчас война идет за общие европейские ценности и украинцы воюют не только за себя, но и за свободу всей Европы.

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Ранее СБУ пресекла деятельность 26 телеграм-каналов, которые предупреждали уклонистов о местах раздачи повесток.

Напомним, что в ночь на среду Россия нанесла удар дронами по лицею и общежитию в Киевской области — погибло, как минимум, семь человек. Его прокомментировала посол США в Украине.

В этот же день ракетной атаке подверглось Запорожье — в городе было слышно около десятка взрывов. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, еще одна в крышу многоэтажки, не сдетонировав. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате попадания и взрыва ранения разной степени тяжести получили 25 человек. Один из них от полученных травм умер в больнице.

Кроме того, эксперты обсудили, готова ли Украина возвращать Крым и понимают ли свое обреченное положение рашисты.

Еще пару лет назад было более-менее понятно, что Крым если не навсегда, то надолго в РФ, теперь такой уверенности нет. Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

"Понимает ли что-то Россия – мы не знаем. Но мы однозначно видим, что не было никаких торжеств на годовщину оккупации Крыма (как говорят в РФ – "присоединения"). Все предыдущие годы были некие пышные празднества, концерты и так далее. Сейчас – нет. Лишь состоялся визит кого-то, очень похожего (или не очень похожего) на Путина. Вот собственно и всё. И это яркий маркер. Второй не менее яркий маркер – в Крыму стоимость недвижимости резко упала, а число сделок – возросло. То есть, народ старается продать квартиры и дома за любые деньги. И уехать. Я не знаю, те ли это крысы, о которых говорил Зеленский. Но это явный признак того, что из Крыма начался исход тех, кто думал, что там – надолго, а то и навсегда".

