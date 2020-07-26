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Главная Новости Политика внешняя политика Прекращение огня 27 июля: на Донбасс прибывают миротворцы ООН
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Прекращение огня 27 июля: на Донбасс прибывают миротворцы ООН

Миротворцы ООН, а также ряд независимых западных СМИ позволит предотвратить возможные провокации с обеих сторон

сегодня, 15:59
Автор:

Екатерина Белоброва
Прекращение огня 27 июля: на Донбасс прибывают миротворцы ООН

В связи с вступлением в силу режима полного прекращения огня на линиях разграничения Донбасса с завтрашнего дня, сюда начали пребывать украинские миротворцы ООН, а также представители западной прессы. Об этом передает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Согласно уведомлению, такой шаг позволит не отвлекать боевых офицеров от соблюдения штатных задач по обороне, а также в разы снизит вероятность провокаций со стороны боевиков.

"Еще раз подчеркиваем, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно разведочных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры", - отмечено в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Операции отметила, что любая провокация со стороны противника получит соответствующий отпор от украинских вооруженных формирований, поскольку военное командование уже сформировало соответствующие резервы.

"Также с целью объективного информирования украинского  и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ", - заключают в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль в очередной раз обвинил украинскую сторону в нежелании соблюдать Минские соглашения и попытке их дискредитировать перед международным сообществом.




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