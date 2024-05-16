Преемником Путина может стать "хранитель от медведей": в Гарварде рассказали, что о нем известно

Сотрудники Центра русских и евразийских исследований им. Дэвис при Гарвардском университете выдвинул версию, что возможно заменит российского диктатора Владимира Путина на президентском посту уже известный в РФ Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин (фото из открытых источников)

Как сообщает Bild, недавно 71-летний Путин назначил собственным помощником губернатора Тульской области, генерал-полковника Алексея Дюмина. До этого Дюмин был сотрудником российской Федеральной службы охраны. При этом он охранял российского президента, в 2014 году "отличился" во время аннексии Крыма, позже был назначен на должность замминистра обороны и получил звание героя России.

Отмечают, что после назначения Дюмина помощником хозяина Кремля многие в РФ начали говорить о нем как о преемнике Путина. Сообщают, что он пользуется популярностью среди военных и пропагандистов, его высоко ценил даже экс-руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Эту оценку считает правильным и Центр российских и евразийских исследований им. Дэвис при Гарвардском университете. "Если Путин решит выбрать преемника, Алексей Дюмин, вероятно, будет лучшим кандидатом", – говорят эксперты из США. По информации издания, Алексей Дюмин находится в близких отношениях с Путиным, ранее часто играл с ним в хоккей, а в 2016 году рассказывал, что, будучи охранником, спас российского президента от нападения медведя в горах.

"Обозреватель Bild Филипп Пятов назвал Дюмина "хранителем от медведей" и говорит, что "в российских экспертных кругах его уже много лет считают возможным наследником престола диктатора", — утверждают в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Си выдвинули требование Штатам