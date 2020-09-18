Предупреждение ЕС об отмене безвиза: Украина отреагировала

Украинское правительство отрицает угрозу отмены безвизового режима с Евросоюзом. Так на предостережение ЕС о прекращении безвиза из-за продвижения сомнительных руководителей в Специализированную антикоррупционную прокуратуру отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству 18 сентября.

"Безвиз не отменяется, - заверил глава Кабмина. - Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса".

Шмыгаль заметил, что следует наблюдать за тем, как будет проходить конкурс, всем обществом и парламентом. Глава правительства выразил уверенность, что процедура будет реализована абсолютно в рамках действующего законодательства.

Напомним, Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум с Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи в сумме до 1,2 млрд евро. Эксперты рассказали, нужны ли Украине деньги Запада под новые и новые условия.

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