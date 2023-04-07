Представитель МИД Украины ответил на предложение президента Бразилии, отдать Крым России, чтобы прекратить войну Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление

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Белоокая Ира
На заявление ответил спикер МИД — Олег Николенко, в Facebook, пишут "Комментарии".
Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление
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Продолжая мнение, он подчеркнул: нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли.
Как далее отметил представитель МИД: украинская позиция остается неизменной.
Как напомним, скандальное заявление президент Бразилии озвучил накануне — 6 апреля. По его мнению, если отдать Крым – стране-агрессорке, война закончится.
Как писали "Комментарии", что в Меджлисе прокомментировали предложения "уступки" России Крыму. Такие предложения, по подаче Москвы или по собственной инициативе, озвучивает ряд политиков. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал предложения Украине от ряда западных политиков уступить России Крым, или вступить в переговоры по этому вопросу со страной-агрессорой. По мнению Чубарова, это будет равнозначно отказу Украины от своей независимости. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".
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Ігор
сегодня, 14:11
Цікаво уявити картинку, коли при підписанні угоди про капітуляцію з нашим карликовим вождем, лузер Путін буде одягнутий за протоколом, а Зе, як Мао Кастро Сталін Каддафі Пол Пот Ким ..., - як тоталітарний вождь команданте. Чи тоді Зе одягнеться за протоколом і буде поголений? Це він перед ЄС лузерами так свою велич виставляє?