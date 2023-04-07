Представитель МИД Украины ответил на предложение президента Бразилии, отдать Крым России, чтобы прекратить войну Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление

На заявление ответил спикер МИД — Олег Николенко, в Facebook, пишут "Комментарии".



Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями", — написал Николенко.

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Продолжая мнение, он подчеркнул: нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

Как далее отметил представитель МИД: украинская позиция остается неизменной.

"Любые посреднические усилия по восстановлению мира должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", — добавил Николенко.

Как напомним, скандальное заявление президент Бразилии озвучил накануне — 6 апреля. По его мнению, если отдать Крым – стране-агрессорке, война закончится.

"Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", — сказал Инасио Лула да Силва.

Как писали "Комментарии", что в Меджлисе прокомментировали предложения "уступки" России Крыму. Такие предложения, по подаче Москвы или по собственной инициативе, озвучивает ряд политиков. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал предложения Украине от ряда западных политиков уступить России Крым, или вступить в переговоры по этому вопросу со страной-агрессорой. По мнению Чубарова, это будет равнозначно отказу Украины от своей независимости. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".



