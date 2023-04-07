logo

BTC/USD

27934.62

ETH/USD

1856.18

LTC/USD

90.30

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Представитель МИД Украины ответил на предложение президента Бразилии, отдать Крым России, чтобы прекратить войну Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Представитель МИД Украины ответил на предложение президента Бразилии, отдать Крым России, чтобы прекратить войну Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва, предложивший Украине отдать Крым России, чтобы остановить войну, получил ответ от Министерства иностранных дел Украины

сегодня, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

На заявление ответил спикер МИД — Олег Николенко, в Facebook, пишут "Комментарии".

Представитель МИД Украины ответил на предложение президента Бразилии, отдать Крым России, чтобы прекратить войну Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление

Президент Бразилии получил ответ на скандальное заявление

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями", — написал Николенко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Продолжая мнение, он подчеркнул: нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

Как далее отметил представитель МИД: украинская позиция остается неизменной.

"Любые посреднические усилия по восстановлению мира должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", — добавил Николенко.

Как напомним, скандальное заявление президент Бразилии озвучил накануне — 6 апреля. По его мнению, если отдать Крым – стране-агрессорке, война закончится.

"Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", — сказал Инасио Лула да Силва.

Как писали "Комментарии", что в Меджлисе прокомментировали предложения "уступки" России Крыму. Такие предложения, по подаче Москвы или по собственной инициативе, озвучивает ряд политиков. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал предложения Украине от ряда западных политиков уступить России Крым, или вступить в переговоры по этому вопросу со страной-агрессорой. По мнению Чубарова, это будет равнозначно отказу Украины от своей независимости. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:11

Цікаво уявити картинку, коли при підписанні угоди про капітуляцію з нашим карликовим вождем, лузер Путін буде одягнутий за протоколом, а Зе, як Мао Кастро Сталін Каддафі Пол Пот Ким ..., - як тоталітарний вождь команданте. Чи тоді Зе одягнеться за протоколом і буде поголений? Це він перед ЄС лузерами так свою велич виставляє?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!