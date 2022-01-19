Представитель Госдепартамента США сообщил сумму предоставленной Украине помощи в оборонной безопасности

В декабре правительство США одобрило 200 миллионов долларов дополнительной помощи Украине в оборонной безопасности. Такое заявление сделал в среду 19 января высокопоставленный представитель Госдепартамента. Об этом сообщает Reuters.

Государственные флаги Украины и США - фото из открытых источников

"Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку", – сказал чиновник журналистам, путешествуя вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен прибыл в Украину в среду, 19 января, на фоне опасений Киева и его западных союзников по поводу десятков тысяч российских военных, скопившихся на границе с Украиной.

Россия отрицает планы нового военного наступления.

Как сообщали ранее "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы остановить дипломатическое давление и разрядить напряжение с Москвой по отношению к Украине, предупредив, что Россия может начать новую атаку в "очень короткие сроки".

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками, после чего поедет в Женеву, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, ведь на прошлой неделе переговоры не дали прорыва. В разговоре с дипломатами в посольстве США в Киеве Блинкен сказал, что сильно надеется, что Россия сможет соблюдать дипломатический мирный путь, когда он встретится с Лавровым, и предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки.

По словам Блинкена, действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами.

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