Правительство подлило масла в огонь. Какое решение принял в отношении мужчин за границей

Правительство своим постановлением фактически поддержало решение МИД относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей и осложнило им жизнь.

Заграничный паспорт

В частности, Кабмин запретил любую пересылку загранпаспортов и паспортов граждан Украины за границу. В постановлении правительства говорится, что эти документы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить только в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется",

– об этом говорится в постановлении правительства.

При этом подчеркивается, что эти правила не будут касаться тех мужчин, у которых есть разрешение на пересечение границы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля украинские мужчины призывного возраста не могут получить доступ к услугам, предоставляемым в консульствах, пока они не обновят свои военно-учетные данные.

Известно, что мужчины за границей не могут получить загранпаспорта. В Польше они даже устроили блокаду паспортного сервиса ГП "Документ" и требуют, чтобы им выдали документы, за которые они заплатили. При этом мужчины намерены держать паспортный сервис в блокаде, пока их требования не будут выполнены. Они призывают им приносить еду и лекарства, потому что они не намерены покидать помещение сервиса.

На такое поведение отреагировали в ВСУ и заявили, что такое упорство мужчин очень понадобилось бы на фронте. Также там добавили, что нельзя говорить об ограничении прав сбежавших из Украины мужчин, оставив других воевать без перерыва и отдыха за сохранение страны.