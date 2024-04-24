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Правительство подлило масла в огонь. Какое решение принял в отношении мужчин за границей

Правительство приняло постановление, в котором запретило пересылку загранпаспортов и паспортов граждан Украины за границу. Теперь мужчины призывного возраста могут получить их исключительно в Украине

24 апреля 2024, 21:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Правительство своим постановлением фактически поддержало решение МИД относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей и осложнило им жизнь.

Правительство подлило масла в огонь. Какое решение принял в отношении мужчин за границей

Заграничный паспорт

В частности, Кабмин запретил любую пересылку загранпаспортов и паспортов граждан Украины за границу. В постановлении правительства говорится, что эти документы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить только в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется",
– об этом говорится в постановлении правительства.

При этом подчеркивается, что эти правила не будут касаться тех мужчин, у которых есть разрешение на пересечение границы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля украинские мужчины призывного возраста не могут получить доступ к услугам, предоставляемым в консульствах, пока они не обновят свои военно-учетные данные.

Известно, что мужчины за границей не могут получить загранпаспорта. В Польше они даже устроили блокаду паспортного сервиса ГП "Документ" и требуют, чтобы им выдали документы, за которые они заплатили. При этом мужчины намерены держать паспортный сервис в блокаде, пока их требования не будут выполнены. Они призывают им приносить еду и лекарства, потому что они не намерены покидать помещение сервиса.

На такое поведение отреагировали в ВСУ и заявили, что такое упорство мужчин очень понадобилось бы на фронте. Также там добавили, что нельзя говорить об ограничении прав сбежавших из Украины мужчин, оставив других воевать без перерыва и отдыха за сохранение страны.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-11-poriadku-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-oformlennia-pasporta-hromadianyna-ukrainy-ta-pasporta-hromadianyna-ukrainy-i230424-443
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