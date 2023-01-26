Правительство и ООН запускают платформу для тех, кто потерял жилье из-за войны

В частности, в нем предусмотрен запуск платформы "Украина – наш Дом" (Ukraine is Home), призванной упростить доступ к решениям по восстановлению жилья для тех, чьи дома были повреждены или разрушены из-за неспровоцированной агрессии России. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на правительственный портал.

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"Новая платформа позволит объединить гуманитарные программы по проведению экстренных ремонтов и восстановлению жилья с текущими планами и программами восстановления Правительства, реализуемыми при поддержке международных финансовых институтов", – говорится в нем.





Отмечается, что платформа будет функционировать на основе Реестра поврежденного имущества и других цифровых решений, над которыми работают в правительстве.





"Этот инструмент позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, востребованной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем", — отметили в правительстве.





Согласно сообщению, инициатива поможет добиться прозрачности и справедливости в процессе компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, механизм которого описывает законопроект 7198.





Также подписанты рассмотрят возможность создания виртуальной и реальной сети хабов для хранения, распределения и менеджмента строительными материалами, необходимыми для ремонта и восстановления.







Кроме того, совместно с ООН правительство займется разработкой инновационных решений по внедрению жилищных сертификатов. Они призваны отражать оцененную стоимость разрушенного имущества и могут использоваться для покупки новой квартиры или частного дома.





В целом осенью 2022 года российское вторжение повлекло за собой повреждение или разрушение жилья более чем 2,4 миллионов украинцев.

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