Позиция Турции: кого поддерживает страна — Украину или Россию

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в страны "хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной". При этом провластное турецкое издание Daily Sabah так передало слова Чавушоглу: "Турция не принимает сторону в конфликте между Украиной и Россией". Но действительно ли Турция нейтральна в противостоянии между РФ и Украиной? Прислушается ли она к "настоятельным рекомендациям" России? На эти вопросы сайту "Комментарии" ответили эксперты.

Политика Турции относительно Украины и России — кого поддержит страна. Коллаж: "Комментарии"/Дмитрий Романюк

Турция четко заявила о своем отношении к Украине

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии Сила и Честь" Олег Белоколос напоминает, что 13 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров из Каира открыто предостерегал Анкару от "подпитки милитаристских настроений Киева". В том числе в ракурсе продажи Украине ударных турецких беспилотников Bayraktar. Так, недавно министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар, обсуждая направления сотрудничества, говорили о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

"Турция четко показала Москве, что никаких окриков, а тем более внешнеполитических указаний, она из России воспринимать не будет, — отмечает Олег Белоколос. — Позиция официальной Анкары относительно уважения территориальной целостности Украины известна. Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган на днях это подтвердил, подчеркнув, что его государство выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает аннексию Крыма".

По мнению эксперта, такая неизменная позиция в совокупности с укрепляющимся военно-техническим сотрудничеством между Украиной и Турцией, вызывает огромное раздражение и злость в РФ.

"В то же время, Анкара не собирается вступать сегодня в конфронтацию с Российской Федерацией, — уверен Олег Белоколос. — Более того, как страна, напрямую зависящая от беспрепятственного осуществления международной торговли, Турция непосредственно заинтересована в мире и стабильности в регионе Черного моря и Восточного Средиземноморья".

Турция защищает свои интересы

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий, который является победителем голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", считает, что Турция играет в свою игру. Геополитическую, в том числе. И преследует, прежде всего, собственные национальные интересы. Как, по логике вещей, должно действовать каждое государство.

"Турция четко заявляет свое отношение к ситуации с Крымом, подчеркивает важность территориальной целостности Украины в международно признанных границах, продает нам беспилотники, понимая, что они будут задействованы против российских оккупантов. Но при этом она же покупает вооружение в РФ. И одновременно конфликтует с теми, кого поддерживает Россия в Сирии, в Нагорном Карабахе. То есть Турция — за себя. Остальное — дипломатические формулировки", — отмечает Алексей Голобуцкий.

Он обращает внимание, что Турция — не супербогатое государство. А на фоне коронакризиса, ударившего по туристическим потокам (значительная часть турецкого бюджета), а также геополитических игр Эрдогана (Сирия, Азербайджан, Африка), экономика Турции значительно ослабела.

"Эрдоган бросил огромные ресурсы на решение геополитических вопросов, не обращая внимания на внутренние проблемы. Турция благодарна ему за рост экономики, который был в прошлом. Но в последние годы там стагнация, курс лиры слабеет, турбизнес пострадал. Поэтому терять российских туристов, а также РФ как рынок сбыта продукции турки не готовы. И Москва на этом играет. Недавно, к примеру, решила приостановить пассажирские авиаперелеты в Турцию.

Понятно, что это не подтолкнет Анкару к смене взглядов на ситуацию с Крымом, на сворачивание военно-технического сотрудничества с Украиной. Но Турции придется делать определенные реверансы в адрес РФ. При этом не нужно забывать, что у Турции — вторая (после США) по мощи армия среди стран НАТО. И что турки уже сбивали российский военный самолет. И если их довести, могут мощно противостоять России. Думаю, понимает это и сама России. А потому если и будет давить на Турцию, то — с оглядкой на возможные последствия", — резюмирует Алексей Голобуцкий.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Турция планирует стать сверхдержавой.





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