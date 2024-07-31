Появилась реакция Украины на результаты выборов в Венесуэле

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Также МИД Украины отметил необходимость уважать волю граждан Венесуэлы.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников
Спикер МИД Георгий Тихий опубликовал заявление в социальной сети X, где высказал позицию Украины по выборам в Венесуэле.
Представитель МИД также подчеркнул, что в Украине были случаи, когда власть не уважала выбор народа. Поэтому Тихий призвал не применять силу против протестующих граждан.
Напомним, что в Венесуэле прошли выборы, где по подсчетам 80% голосов объявили победителем Николаса Мадуро. По словам подконтрольного властям руководителя избирательной комиссии, венесуэльский диктатор получил 51% голосов, а его оппонент Эдмундо Гонсалес – 44%. Эти результаты вызвали критику в оппозиции, требующей показать подробные подсчеты голосов избирателей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венесуэле начались масштабные протесты из-за объявленных результатов выборов.
Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на объявление о победе на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро.
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Ігор
сегодня, 10:44
"Протягом останніх двох десятиліть український народ стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір." - навіть і додати нічого. Крім вказати що влада божого народу.