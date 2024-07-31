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Появилась реакция Украины на результаты выборов в Венесуэле

Украина указывает на необходимости прозрачного подсчета голосов результатов выборов в Венесуэле и призывает не применять силу против гражданских.

сегодня, 11:05
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Также МИД Украины отметил необходимость уважать волю граждан Венесуэлы.

Появилась реакция Украины на результаты выборов в Венесуэле

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Спикер МИД Георгий Тихий опубликовал заявление в социальной сети X, где высказал позицию Украины по выборам в Венесуэле.

"Свободные и честные выборы означают, что каждый голос подсчитывается прозрачно, а результаты точно отражают свободу народа. Венесуэльцы заслуживают не меньше. Народ Венесуэлы заслуживает того, чтобы его свободу уважали", — написал Тихий.

Представитель МИД также подчеркнул, что в Украине были случаи, когда власть не уважала выбор народа. Поэтому Тихий призвал не применять силу против протестующих граждан.

"В последние два десятилетия украинский народ сталкивался с ситуациями, когда власти не уважали его мирный выбор. Мы призываем власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов", — пишет Тихий.

Напомним, что в Венесуэле прошли выборы, где по подсчетам 80% голосов объявили победителем Николаса Мадуро. По словам подконтрольного властям руководителя избирательной комиссии, венесуэльский диктатор получил 51% голосов, а его оппонент Эдмундо Гонсалес – 44%. Эти результаты вызвали критику в оппозиции, требующей показать подробные подсчеты голосов избирателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венесуэле начались масштабные протесты из-за объявленных результатов выборов.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на объявление о победе на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро.



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Ігор

сегодня, 10:44

"Протягом останніх двох десятиліть український народ стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір." - навіть і додати нічого. Крім вказати що влада божого народу.


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