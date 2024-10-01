Появилась реакция Украины на нападение Израиля на Ливан

В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале "ограниченных и целенаправленных" наземных операций против объектов террористической "Хезболлы" на юге Ливана. На военное нападение Израиля на Ливан отреагировали в МИД Украины, где заявили, что с тревогой следят за развитием ситуации.



Реакция Украины на военные действия Израиля. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало военных действий Израиля в Ливане.

"В Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности, в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана. Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла"", — сообщают в МИД.

Украинское ведомство призвало стороны к "сдержанности", чтобы предотвратить ситуацию, когда противостояние может перерасти в "масштабную региональную войну".

"Особую обеспокоенность вызывает рост в Ливане количества беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены в последние дни покинуть свои дома в связи с продолжающимся военным конфликтом. Критически важно избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права", — отметили в МИД Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Пентагона Ллойд Остин отреагировал на начало военной операции Израиля на территории Ливана. По его словам, США поддерживает действия Израиля, направленные на препятствование попыткам "Хезболлы" совершить атаки по Израилю.

Также "Комментарии" писали о том, как Иран прокомментировал нападение Израиля на Ливан.