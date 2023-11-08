Постсоветская страна провела парад Победы над соседом

В среду, 8 ноября, в Ханкенди, который еще недавно был столицей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и носил армянское название Степанакерт, прошел парад победы азербайджанской армии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Надпись "Победа" поверх армянских автомобильных номеров

Перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проследовали подразделения спецназа и погрузчики, которые провезли по центральной площади тяжелую технику, переданную Баку отрядами карабахских армян.

Завершала парад машина, на которой были набиты армянские автомобильные номера, используемые до последнего времени в Нагорном Карабахе. Поверх номеров была нанесена надпись "победа". Этим символическим жестом, очевидно, азербайджанская сторона напомнила своим оппонентам о схожей стене в Кельбаджаре, которую армяне обили номерами, снятыми с машин азербайджанцев, покинувших Карабах тридцать лет назад в ходе первой войны в регионе.

Напомним, что в ходе Первой карабахской войны Армения установила контроль не только над Карабахом, но семью прилегающими к нему районами. Под угрозой этнических чисток регион покинуло местное азербайджанское и курдское население. Все предложения Азербайджана о мироном урегулировании конфликта Армения отвергла. Воспользовавшись поддержкой Турции и фактическим нейтралитетом России, не оказавшей помощи своему союзнику по ОДКБ, Азербайджан в 2020 году вернул себе контроль над значительной частью мятежной провинции. А в сентябре 2023-го в ходе однодневной военной операции принудил самопровозглашенную республику к капитуляции. Одним из ее главных результатов стало включение Карабаха в состав Азербайджана и бегство уже армянского население региона — 120 тысяч армян переселились в Армению.

Тем временем, Конгресс США сделал важный шаг для использования замороженных активов России.

Россия атаковала гражданское судно в Черном море.

А в Украине ответили на упреки Венгрии заблокировать вступление в ЕС.