logo

BTC/USD

37330.73

ETH/USD

2094.37

LTC/USD

72.85

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Постсоветская страна провела парад Победы над соседом
commentss НОВОСТИ Все новости

Постсоветская страна провела парад Победы над соседом

Азербайджан провел парад Победы в Ханкенди, который еще недавно носил армянское название Степанакерт

8 ноября 2023, 21:02
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В среду, 8 ноября, в Ханкенди, который еще недавно был столицей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и носил армянское название Степанакерт, прошел парад победы азербайджанской армии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Постсоветская страна провела парад Победы над соседом

Надпись "Победа" поверх армянских автомобильных номеров

Перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проследовали подразделения спецназа и погрузчики, которые провезли по центральной площади тяжелую технику, переданную Баку отрядами карабахских армян. 


Завершала парад машина, на которой были набиты армянские автомобильные номера, используемые до последнего времени в Нагорном Карабахе. Поверх номеров была нанесена надпись "победа". Этим символическим жестом, очевидно, азербайджанская сторона напомнила своим оппонентам о схожей стене в Кельбаджаре, которую армяне обили номерами, снятыми с машин азербайджанцев, покинувших Карабах тридцать лет назад в ходе первой войны в регионе.

Напомним, что в ходе Первой карабахской войны Армения установила контроль не только над Карабахом, но семью прилегающими к нему районами. Под угрозой этнических чисток регион покинуло местное азербайджанское и курдское население. Все предложения Азербайджана о мироном урегулировании конфликта Армения отвергла. Воспользовавшись поддержкой Турции и фактическим нейтралитетом России, не оказавшей помощи своему союзнику по ОДКБ, Азербайджан в 2020 году вернул себе контроль над значительной частью мятежной провинции. А в сентябре 2023-го в ходе однодневной военной операции принудил самопровозглашенную республику к капитуляции. Одним из ее главных результатов стало включение Карабаха в состав Азербайджана и бегство уже армянского население региона — 120 тысяч армян переселились в Армению.

Тем временем, Конгресс США сделал важный шаг для использования замороженных активов России.

Россия атаковала гражданское судно в Черном море.

А в Украине ответили на упреки Венгрии заблокировать вступление в ЕС. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!