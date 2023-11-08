В Украине ответили на упреки Венгрии заблокировать вступление в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина отреагировали на скандальные заявления советника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС.



Глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что не секрет, что вопрос нацменьшинств продвигается Венгрией. Однако украинский министр призвал решить проблемы постепенно.

"Решаем проблемы по мере их поступления", - сказал Кулеба и указал на ожидание решения Европейского совета о начале переговоров о членстве Украины в ЕС в декабре.

Дмитрий Кулеба объяснил, что каждая страна ЕС будет пробовать давить на Украину при вступлении, чтобы продвинуть свои интересы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина активно работает с Венгрией, чтобы решить проблемную ситуацию.

"Мы отправили в Будапешт специальную делегацию, где представили венгерским коллегам наше видение. По результатам встречи украинская сторона сформировала четкую дорожную карту для дальнейших шагов", — отметила Стефанишина.

По ее словам, в ВР есть соответствующий законопроект с которым уже успела ознакомиться Еврокомиссия.

Напомним, что советник Виктора Орбана предупредил Украину о блокировании вступления в ЕС. Главным ультиматумом Венгрии представитель Орбана назвал закон о языке образования в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше назвали ультиматум для Украины, без которого вступление в ЕС невозможно.

Также "Комментарии" писали о Михаиле Подолеке, который рассказал, что на самом деле предлагает Россия Украине в мирных переговорах.