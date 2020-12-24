Водный вопрос: сможет ли Крым справиться без помощи Украины

В оккупированном Крыму с нового года намерены начать строительство опреснительной установки. "Комментарии" выяснили у экспертов, реально ли решить водные проблемы полуострова без материковой Украины и какие ходы может использовать Россия, чтобы заставить Киев дать воду в Крым.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Это может уничтожить уникальные экологические системы, снизить рекреационный потенциал"

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин отмечает: "Как говорят эксперты, в Крыму уже непублично действует одна опреснительная установка — на предприятиях химии севера полуострова. В принципе, построить заявленные опреснительные установки, подвязанные к водоснабжению городов, оккупанты могут. Основные проблемы при этом возникнут в силу сброса полученного рассола обратно в море. Это может уничтожить уникальные экологические системы, снизить рекреационный потенциал".

По словам Бориса Бабина, оккупационная власть может целиком обеспечить за счет местных ресурсов все потребности населения. Но не они сегодня в приоритете у РФ.

"Вода оккупантам нужна, в первую очередь, для развития военной инфраструктуры полуострова и для наращивания его колонизации россиянами, — отмечает эксперт. — 80% потребностей в воде Крыма это именно милитаризация, промышленность, централизованное сельское хозяйство. Также оккупанты не уделяют внимания инфраструктуре водораспределения населенных пунктов, где теряется более 50% воды".

Борис Бабин уверен, что для получения воды с материка РФ будет, как и ранее, применять шантаж, угрозы применения силы, попытки подкупа высших должностных лиц, "пятую колонну" на Грушевского и Банковой.

"Поскольку никаких обязанностей у Украины поставлять воду для армии и промышленности Крыма нет, то соответственно правовых и международных механизмов воздействия у РФ не будет. Лишь угрозы, деньги и пропаганда", — резюмирует эксперт.

"Проблемы водоснабжения Крыма это не решит"

Политолог, кандидат юридических наук Андрей Окара считает, что установку построить могут, "распилив" при этом миллиарды рублей, которые на нее хотят потратить. Но проблемы водоснабжения Крыма это не решит.

"Построить опреснительную установку возможно, — отмечает эксперт. — Но на это понадобиться колоссально количество энергии (то есть, нужно будет строить еще одну ТЭС) и средств. Те, кто бывал на курортах в Египте и Турции, знают, что такое опреснители воды. С их помощью гости в отеле могут умыться, искупаться после моря. Хватает на то, чтобы готовить еду, на воду в бассейнах. Но когда речь идет о регионе, как Крымский полуостров, воды точно не хватит. Тем более, для сельского хозяйства. Впрочем, оно в Крыму уже фактически умерло. Земли, которые обрабатывали днепровской водой, уничтожены. Там — экологическая катастрофа. Сказываются и засушливые последние годы. Даже местных источников, которых хватало хотя бы для гражданского потребления, уже не хватает. И чем дальше, тем хуже".

По словам Андрея Окары, речь идет о том, что опреснительная установка, которую намерены построить, будет давать 20 тыс. кубов воды в сутки. Для сравнения: заблокированный сейчас Северо-Крымский канал производил максим сброс примерно в 500 кубов в секунду.

"Так что опреснительная установка ничего не решит. 40 секунд Крымского канала при максимально открытых задвижках она будет выдавать за сутки. В масштабах Крыма – это крайне мало. Но деньги неплохие, — отмечает политолог. — Неплохой "распилочный" проект – около 120 млн долларов. На часть, конечно, построят какую-то водную штуку. Но часть уйдет по карманам. При этом, подчеркиваю, радикально вопрос с водой в Крыму это не решает, лишь чуть улучшает ситуацию".

А потому, считает Андрей Окара, РФ будет и далее давить на украинские власти. Комфорт населения ее не особо заботит. Но есть те же военные объекты, которым нужна пресная вода.

"Будет такое себе "принуждение к миру". Вряд ли военная операция, — считает эксперт. – Скорее Кремль использует другие рычаги. К примеру, экономические. Уже звучат предложения типа "дайте воду в Крым, мы заплатим по тройной цене". Но Украина отказывается. И ответ этот мотивирован политическими и морально-этическими причинами. Не исключено политическое давление. В том числе путем эскалации на Донбассе. Многое будет зависеть от того, какую политику выберет новое руководство США по поводу Украины. И, конечно, россияне будут использовать дипломатический путь. Пытаться как-то решить вопрос водоснабжения Крыма через близких Москве западных политиков. Чтобы те надавили на Киев. Особенно, если начнут раскручивать тему "гуманитарной катастрофы". Понятно, что страна, оккупировавшая чужие территория, сама отвечает за все проблемы. Но если нарушаются права человека на доступ к той же воде, могут быть задействованы международные права и те конвенции, которые поддержаны Украиной… Кстати, раньше практически во всех населенных пунктах Крыма вода была по расписанию. В некоторые ее привозили в цистернах… Хотели возвращения в СССР? Пожалуйста…"

Напомним, эксперты оценили угрозы наличия ядерного оружия РФ в Крыму.

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