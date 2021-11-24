Поставить вопрос ребром: эксперты рассказали, в каком случае Россия может оставить Донбасс и Крым

В Bellingcat дали свой прогноз по возвращению оккупированных россиянами Крыма и части Донбасса в Украину. По словам журналиста Христо Грозева, оккупированная часть Донецкой и Луганской областей точно будет возвращена в Украину, а вот с возвращением Крыма – ситуация намного сложнее. Что должно заставить Россию пойти на такой шаг по Донбассу? И каковы перспективы с возвращением Крыма? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к нашим экспертам.

Аннексия Крыма. Фото из открытых источников

России не нужен Донбасс, России нужна вся территория Украины

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что Россия вернёт оккупированную часть Донбасса Украине лишь, если Украина согласиться принять ОРДЛО на условиях Владимира Путина.

"А условия эти, – акцентирует политолог, – являются бомбой замедленного действия. Они направлены на дестабилизацию в будущем политической ситуации в Украине, представляют угрозу территориальной целостности нашего государства. Попробую объяснить. В далёком 1996 году, во время принятия Конституции Украины, самый жаркий спор шёл относительно автономного статуса Крыма. Националисты заявляли, что этого делать нельзя, так как автономия может обернуться самыми непредвиденными последствия, вплоть до потери Крыма. Тогда к ним не прислушались. Результат мы знаем. Сегодня РФ пытается навязать подобный сценарий с Донбассом".

России не нужен Донбасс, отмечает Анна Малкина. Если бы та претендовала на его территорию, давно бы включила в состав РФ.

"России нужна вся Украина, – поясняет эксперт. – Для этого Путин настаивает на своём условии – автономном статусе так называемых ЛНР/ДНР, который вновь приведёт к установлению ассиметричного территориального устройства и вызовет закономерные вопросы у других областей, например, Закарпатской. Региональные элиты других областей так же вряд ли с пониманием отнесутся к таким изменениям государственного устройства Украины. Многоочаговый конфликт между центральной и местной властью может привести к самым плачевным последствиям".

Что касается Крыма, то этот вопрос сегодня не имеет какого-либо реалистического решения, считает Анна Малкина.

"Надежда, что ситуация может измениться после смены власти в РФ, частично оправдана. Однако такой сценарий возможен только в том случае, если Путин не оставит после себя сильного приемника, способного без изменений продолжить политический курс своего предшественника. В противном случае всё на многих десятилетия останется без изменений", – резюмирует политолог.

Весеннее и осеннее бряцание оружием на границе является прямым следствием ощущения безнаказанности и эффективности шантажа

Руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов с сожалением отмечает, что западные страны не отнеслись должным образом к дерзкому нарушению норм международного права, осуществленного Россией в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014-м.

"Заставить Россию уйти из Донбасса может только глубокий экономический и политический кризис внутри России. Кризис, который приведет к пониманию, что война и оккупация стоят слишком дорого, и для нормализации отношений с западом следует пойти на уступки", – считает эксперт.

Однако условий для этого не создано, акцентирует он. Санкции слишком слабы. А строительство "Северного потока-2" – и вовсе неадекватное поощрение агрессора к продолжению шантажа силой (а теперь и газом) целой Европы.

Весеннее и осеннее бряцание оружием на границе является прямым следствием ощущения безнаказанности и эффективности шантажа, – уверен Сергей Стуканов. – А если инструмент эффективен, то почему России им не воспользоваться?"

По мнению эксперта, страны запада должны поставить вопрос ребром. Приостановление экономических отношений с РФ. Никакого "Северного потока". Жесткие санкции и ограничения. Отключение страны-агрессора от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). Но сейчас, увы, всё наоборот.

"Безусловно, отказаться от Донбасса России было бы легче, чем от Крыма. Но сейчас я не вижу никаких причин для России уходить даже с Донбасса, – говорит Сергей Стуканов. – Напротив, Путин рассматривает ОРДЛО в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Украину. Поэтому позитивные перспективы не просматриваются в обозримом будущем, если Запад не пересмотрит свою политику".

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