Посольства Украины в нескольких странах получили окровавленные посылки. Что у них находилось

30 ноября в украинском посольстве в Испании произошел взрыв, в результате которого один человек пострадал. Полиция сообщила, что в конверте была взрывчатка. Теперь же спикер МИД Николенко сообщил, что несколько украинских посольств получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.



Украинские посольства получили кровавые подарки. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что пакеты получили посольства Украины в таких странах: Польша, Хорватия, Италия, Нидерланды, Венгрия и Швейцария. Посылки были пропитаны жидкостью характерного красного цвета и имели соответствующий запах, отмечает Олег Николенко.

Во время открытия посылки выяснилось, что там находятся окровавленные глаза животных. Представитель МИД Николенко сообщил, что сейчас изучается смысл этого странного послания.

Также Олег Николенко заявил, что посольство Украины в США получило письмо с копией статьи, критикующей Украину.

Несмотря на такие действия неизвестных, украинские дипломаты и дальше будут работать в своих посольствах. Министр иностранных дел поручил все украинские посольства перевести в режим усиленных мер безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрыве в посольстве Украины в Мадриде. Полиция Испании в результате таких действий была вынуждена активировать антитеррористический протокол. Спецслужбы сообщают, что самодельная бомба находилась в письме, которое должен был открыть украинский консул.

Также "Комментарии" писали о том, что Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию страной, спонсируемой терроризмом. Таким образом, со временем все больше стран смогут прекратить экономическое и культурное сотрудничество с РФ.

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