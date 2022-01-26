Посол Украины в Японии: полномасштабной войны тяжело ождать, но мы увидим локализованный конфликт

Украина стремится к дипломатическому решению нынешней напряженности с Россией. Такое заявление сделал в среду, 26 января, посол Украины в Японии Сергей Корсунский, добавив, что видит мало шансов на полную войну, хотя может быть меньший конфликт. Об этом сообщает Reuters.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский - Reuters

Корсунский предупредил, что нападение на страну с более чем десятком ядерных реакторов повлечет за собой разрушительное региональное влияние на Европу.

"Я считаю, что полномасштабной войны очень, очень, очень трудно ожидать, но мы можем увидеть более локализованный конфликт. Если мы придем к военным условиям, мы готовы, наша армия очень хорошо подготовлена ", — сказал Корсунский на пресс-конференции в японской столице Токио.

Россия собрала десятки тысяч войск на своих границах с Украиной, и западные государства опасаются, что Москва планирует новое нападение на Украину.

"Если война произойдет, то это будет первая в истории человечества война против страны, имеющей на своей территории 15 ядерных реакторов, имеющую 30 000 км газо- и нефтепроводов, наполненных газом и нефтью. Если вся эта инфраструктура будет уничтожена, Украины больше не будет. Но это только одно последствие. Центральной Европы больше не будет, и, вероятно, западная Европа тоже пострадает ", – сказал Корсунский.

Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил 26 января, что Россия не планирует вторжение в Украину.

"Наши войска на границе... Эти войска не угроза, это предупреждение. Предостережение правителям Украины не делать никаких необдуманных военных авантюр. Что касается санкций, я думаю, что сейчас все должны понять, что это не тот язык, на котором нужно говорить с Россией. Санкции просто не работают ", – сказал Павловский.

Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, поскольку западные лидеры усиливают военную подготовку и планируют оградить Европу от отключения российского газа.

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