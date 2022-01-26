Посол Украины в Японии: полномасштабной войны тяжело ождать, но мы увидим локализованный конфликт

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Карина Ожерельева
Украина стремится к дипломатическому решению нынешней напряженности с Россией. Такое заявление сделал в среду, 26 января, посол Украины в Японии Сергей Корсунский, добавив, что видит мало шансов на полную войну, хотя может быть меньший конфликт. Об этом сообщает Reuters.
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский - Reuters
Корсунский предупредил, что нападение на страну с более чем десятком ядерных реакторов повлечет за собой разрушительное региональное влияние на Европу.
Россия собрала десятки тысяч войск на своих границах с Украиной, и западные государства опасаются, что Москва планирует новое нападение на Украину.
Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил 26 января, что Россия не планирует вторжение в Украину.
Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, поскольку западные лидеры усиливают военную подготовку и планируют оградить Европу от отключения российского газа.
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