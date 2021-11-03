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Посол Украины в ФРГ: доверие между Киевом и Берлином подорвано на несколько десятилетий

Андрей Мельник считает, что "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина не опускает руки и продолжает борьбу против "Северного потока-2". Кроме того, Киев считает, что решение власти Германии несмотря ни на что дать согласие на запуск трубопровода серьезно подорвет украино-германские отношения. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью немецкой редакционной сети RND, пишет издание "Комментарии".

Посол Украины в ФРГ: доверие между Киевом и Берлином подорвано на несколько десятилетий

Флаги Украины и Германии. Фото из открытых источников

Дипломат высказал мнение, что, как юридически, так и политически в деле "Северного потока-2" рано пока еще ставить точку.

Андрей Мельник отметил, больше всего Украина была неприятно удивлена тем, что в последний рабочий день старого федерального правительства Минэкономики вышло с заявлением об отсутствии претензий против "Северного потока-2". И это при том, что сроки не поджимали. Можно было спокойно оттянуть процесс сертификации до января следующего года.

Посол предполагает, что спешка нынешней власти ФРГ связана с тем, что в новом правительстве могли бы затормозить процесс сертификации газопровода. Представители "зеленых" или "Свободной демократической партии" могли сделать все возможное, чтобы заморозить запуск "Северного потока-2", ведь разногласия в коалиции могли существенно изменить официальную позицию Берлина по этому вопросу.

Андрей Мельник назвал "Северный поток-2" ножом в спину Украине, который серьезно подорвет доверительные отношения между Берлином и Киевом на ближайшие десятилетия. Дипломат также добавил, что Украина огорчена тем, что Германия решила проконсультироваться относительно проекта "Северный поток-2" с со странами Балтии, Чехией, Польшей, но не посчитала нужным провести такие консультации с Киевом.

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Источник: https://www.rnd.de/
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