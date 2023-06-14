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Посол Украины: США "изменили тональность" по ракетам ATACMS для Украины

США меняет свою позицию по поводу отправки ракет ATACMS для Украины, считает украинский посол в Соединенных Штатах.

сегодня, 18:35
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Автор:

Slava Kot

Посол Украины: США "изменили тональность" по ракетам ATACMS для Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото из открытых источников

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой Джо Байден в мае изменил свою риторику по поводу поставок американских ракет дальнего радиуса поражения для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Цензор.НЕТ".


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Посол в США Оксана Маркарова рассказала, есть ли шансы у Украины получить ракеты ATACMS.

"В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS", — считает Оксана Маркарова.

Посол Украины указывает, что ранее американский президент на вопрос о возможности предоставления Украине ракет ATACMS отвечал: "просто забудьте об этом". Однако сейчас Джо Байден заявляет, что этот вопрос обсуждается.

"Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да", – говорит Маркова.

Украинский посол указывает, что для получения каждого вида оружия существует много факторов, и политический фактор здесь важен, но не единственный. Такими факторами Маркова указывает на всеобщее наличие оружия в США, возможность обучения украинских специалистов, производство вооружения и логистические вопросы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина стала еще ближе к получению ATACMS: в Конгрессе США была создана резолюция.

Также "Комментарии" рассказывали об американском ведущем, который обозвал Зеленского намекнув на его еврейские корни. На следующий день после этого бывшая телекомпания ведущего заявила, что может возбудить судебные дела с ним, ведь ведущий нарушил условия контракта.



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Источник: https://censor.net/ua/news/3424590/ssha_zminyly_tonalnist_schodo_atacms_dlya_ukrayiny_posol_markarova
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