Посол Украины: США "изменили тональность" по ракетам ATACMS для Украины

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Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото из открытых источников
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой Джо Байден в мае изменил свою риторику по поводу поставок американских ракет дальнего радиуса поражения для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Цензор.НЕТ".
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Посол в США Оксана Маркарова рассказала, есть ли шансы у Украины получить ракеты ATACMS.
Посол Украины указывает, что ранее американский президент на вопрос о возможности предоставления Украине ракет ATACMS отвечал: "просто забудьте об этом". Однако сейчас Джо Байден заявляет, что этот вопрос обсуждается.
Украинский посол указывает, что для получения каждого вида оружия существует много факторов, и политический фактор здесь важен, но не единственный. Такими факторами Маркова указывает на всеобщее наличие оружия в США, возможность обучения украинских специалистов, производство вооружения и логистические вопросы.
Также "Комментарии" рассказывали об американском ведущем, который обозвал Зеленского намекнув на его еврейские корни. На следующий день после этого бывшая телекомпания ведущего заявила, что может возбудить судебные дела с ним, ведь ведущий нарушил условия контракта.
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