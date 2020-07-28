Посольство Украины в Польше переехало в новое помещение

Язык
BTC/USD
10851.97
ETH/USD
315.91
LTC/USD
53.05
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
В Варшаве состоялось официальное открытие нового помещения посольства
Украины в Республике Польша при участии министров иностранных дел двух стран
Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.
Об этом пишет "Европейская правда"
со ссылкой на МИД Украины.
Новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы – Мокотове.
"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно
такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной,
элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину,
которую мы строим", – заявил на открытии Дмитрий Кулеба.
Министр особо отметил тот факт, что в новом помещении первым начнет работу
именно консульский отдел посольства. По его словам, защита прав и интересов
граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся сейчас в Польше находится
среди важнейших приоритетов министерства.
"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным
культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения
мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", – добавил он.
Недвижимость на ул. А.Мальчевского 17 в Варшаве, в которой расположилось
новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012
года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 года их пришлось
приостановить из-за нехватки финансирования.
В сентябре 2019 года строительство возобновилось, а уже в мае этого года
польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в
эксплуатацию.
Ранее "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Польши Яцек
Чапутович заявил, что руководство его страны надеется на продолжение и
соблюдение режима тишины на Донбассе, который начался 27 июля согласно договоренностям в ТКГ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости