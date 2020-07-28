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Посольство Украины в Польше переехало в новое помещение

В МИД заявили, что новое помещение должно способствовать улучшению имиджа Украины за рубежом

сегодня, 10:16
Автор:

Татьяна Веремеева
Посольство Украины в Польше переехало в новое помещение

В Варшаве состоялось официальное открытие нового помещения посольства Украины в Республике Польша при участии министров иностранных дел двух стран Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины.

Новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы – Мокотове.

"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", – заявил на открытии Дмитрий Кулеба.

Министр особо отметил тот факт, что в новом помещении первым начнет работу именно консульский отдел посольства. По его словам, защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся сейчас в Польше находится среди важнейших приоритетов министерства.

"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", – добавил он.

Недвижимость на ул. А.Мальчевского 17 в Варшаве, в которой расположилось новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012 года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 года их пришлось приостановить из-за нехватки финансирования.

В сентябре 2019 года строительство возобновилось, а уже в мае этого года польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Ранее "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что руководство его страны надеется на продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе, который начался 27 июля согласно договоренностям в ТКГ.


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