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В Польше выразили отношение к бессрочному режиму тишины на Донбассе

Польский министр Яцек Чапутович подтвердил свою поддержку Украине со стороны Польши

сегодня, 21:13
Автор:

Екатерина Белоброва
В Польше выразили отношение к бессрочному режиму тишины на Донбассе

Министр иностранных дел  Польши Яцек Чапутович заявил, что руководство его страны надеется на продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе, который начался сегодня, 27 июля, согласно договоренностям в ТКГ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, Чапутович в своей беседе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, подчеркнул, что Польша продолжает настаивать на необходимости соблюдать территориальную целостность Украины и прекращение вооруженных действий, которые всячески обеспечивает Россия на Донбассе.

"Такие действия со стороны соседнего государства открыто нарушают международные законы и требования. Выражаю надежду, что последние договоренности о прекращении огня на линии соприкосновения, достигнутые во время встречи Трехсторонней контактной группы, будут перманентно соблюдаться", - заключил польский министр внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что данное соглашение является тем самым шагом к урегулированию ситуации на востоке Украины, которая должна быть достигнута путем мирных и дипломатических договоренностей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальный представитель России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может дать гарантий о соблюдении режима тишины на Донбассе, который объявлен бессрочным, поскольку официальная Москва не является участником происходящего вооруженного конфликта.

"На уровне нормандского формата закрепить такую договоренность - это одно дело, а вот какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что наша страна не является участником конфликта на юго-востоке Украины", - заключил представитель Путина.


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