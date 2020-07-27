Посол рассказал, как изменится поддержка Украины после выборов в США

Посол Украины в США Владимир Ельченко полагает, что поддержка Украины со стороны США после выборов в Штатах останется на том же уровне, что и сейчас. По его словам, независимо от того, кто станет следующим президентом, двухпартийная поддержка не позволит изменить курс. Об этом Ельченко рассказал в интервью "РБК-Украина".



Владимир Ельченко отмечает, что у демократов и республиканцев похожее отношение к российской агрессии в Украине и партии солидарны в вопросе антироссийских санкций. Посол считает, что сегодня это главные моменты для Украины. Он отмечает, что демократы и республиканцы также сходятся во мнениях касательно всесторонней поддержки Украины.

В то же время, по его мнению, после выборов США могут снять некоторые ограничения относительно украинского экспорта. А вот чтобы в Украину стали заходить американские инвесторы, нашей стране необходимо внедрять серьезные реформы, полагает посол.

Ранее "Комментарии" писали, что президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе – таким образом, он может посетить США до предстоящих там выборов.

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