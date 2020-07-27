Посол рассказал, как изменится поддержка Украины после выборов в США

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Татьяна Веремеева
Посол Украины в США Владимир Ельченко полагает, что
поддержка Украины со стороны США после выборов в Штатах останется на том же
уровне, что и сейчас. По его словам, независимо от того, кто станет следующим
президентом, двухпартийная поддержка не позволит изменить курс. Об этом Ельченко
рассказал в интервью "РБК-Украина".
Владимир Ельченко отмечает, что у демократов и
республиканцев похожее отношение к российской агрессии в Украине и партии
солидарны в вопросе антироссийских санкций. Посол считает, что сегодня это
главные моменты для Украины. Он отмечает, что демократы и республиканцы также
сходятся во мнениях касательно всесторонней поддержки Украины.
В то же время, по его мнению, после выборов США могут
снять некоторые ограничения относительно украинского экспорта. А вот чтобы в
Украину стали заходить американские инвесторы, нашей стране необходимо внедрять
серьезные реформы, полагает посол.
Ранее "Комментарии" писали, что президента Украины Владимира
Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе – таким
образом, он может посетить США до предстоящих там выборов.
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